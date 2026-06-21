Как Криштиану Роналду защищают от критики? Диогу Далот раскрыл секреты команды

·34·Спорт
Как Криштиану Роналду защищают от критики? Диогу Далот раскрыл секреты команды

Защитник сборной Португалии Диогу Далот подробно рассказал о том, как борются с давлением и критикой, возникающими вокруг капитана команды Криштиану Роналду во время чемпионата мира. По словам представителя «Манчестер Юнайтед», атмосфера внутри коллектива остается стабильной, несмотря на внешний шум. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Известно, что ничья 1:1 в матче Португалии с ДР Конго вызвала волну возмущения в социальных сетях. Многие эксперты, включая Тьерри Анри, подчеркнули, что внимание следует переключить с личных рекордов Роналду на командный успех. Однако, по информации Goal.com, команда под руководством Роберто Мартинеса заранее подготовилась к такому сценарию.

Запланированная защита

Диогу Далот отметил, что перед началом мундиаля члены команды провели специальное собрание, на котором обсудили возможные атаки в социальных сетях. Этот разговор помог футболистам подготовиться психологически и не отвлекаться на внешние факторы.

"Все очень просто. В раздевалке, еще до приезда на чемпионат мира, у нас была возможность подробно обсудить эту критику и социальные сети. Мы как будто заранее знали, что все это произойдет. Когда в составе есть такой легендарный игрок, как Криштиану, мы должны быть готовы как никогда", — объяснил Далот.

По словам защитника, внешнее давление не смогло ослабить единство команды. Напротив, футболисты сплотились еще сильнее, стремясь впервые в своей истории завоевать Кубок мира. Они прекрасно понимают, что большая часть критики необоснованна, несправедлива или чрезмерно преувеличена.

20-летний опыт Роналду

Для Криштиану Роналду, которому исполнилось 41 год, такое внимание не в новинку. Нападающий «Аль-Насра» более двадцати лет находится в центре внимания как главная звезда сборной Португалии. Далот отметил, что именно опыт капитана придает команде спокойствия.

"Все знают, как хорошо Криштиану принимает критику. У него более 20 лет опыта в сборной. Он вселяет уверенность в команду и объясняет, что подобные разговоры — часть игры. Когда мы участвуем в крупнейшем турнире мира, такие ситуации естественны", — говорит защитник.

Феномен Криштиану Роналду всегда был интересен и узбекистанским болельщикам. Каждый его шаг бурно обсуждается не только в Европе, но и в нашем регионе. Это заявление Далота еще раз доказало, что сборная Португалии готова защищать своего лидера в любой ситуации.

Криштиану РоналдуПортугалияДиогу ДалотФутболЧемпионат мира
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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