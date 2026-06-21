Джуд Беллингем и Гарри Кейн: новые лидеры сборной Англии

Сборная Англии начала чемпионат мира 2026 года с уверенной победы. В матче против Хорватии (4:2) главные звезды команды — Гарри Кейн и Джуд Беллингем — отметились забитыми голами. Этот результат показал не только положение в турнирной таблице, но и формирование новой иерархии внутри команды. Об этом сообщает Goal.com .

Защитник «Ньюкасл Юнайтед» Дэн Бёрн на пресс-конференции остановился на влиянии полузащитника «Реал Мадрида» Джуда Беллингема на команду. По его мнению, несмотря на то что игроку всего 22 года, Беллингем уже стал настоящим лидером наравне с капитаном Гарри Кейном. Бёрн в шутку отметил возраст Беллингема, подчеркнув, что его действия на поле поражают даже опытных футболистов.

"Оба они — лидеры, выступающие на пике своей карьеры в лучших клубах мира. Не знаю, 12 лет Джуду или около того, но он уже здесь! Ему предстоит долгий путь, но уже сейчас он стал для нас крайне важным игроком", — цитирует слова Дэна Бёрна издание Goal.com.

Энергия на поле и новый статус

Игра Беллингема против Хорватии оценивается как эталон современного полузащитника. Ему удалось совместить техническое мастерство с высокой работоспособностью. По словам Дэна Бёрна, один резкий подкат или активное действие Джуда в начале игры дает энергию всей команде и заставляет остальных футболистов поднимать свой уровень.

В системе Томаса Тухеля Беллингем рассматривается не только как творец, но и как основная сила, оказывающая физическое давление. Перед чемпионатом мира звучала различная критика относительно его роли в сборной. Однако победа в первом туре и забитый гол положили конец всем сомнениям.

Сам Беллингем, высказываясь об игре, отметил, что спокойно относится к внешнему давлению. "Критика — это часть жизни футболиста. Я не обижаюсь на тех, кто говорит обо мне плохо, потому что иногда я этого заслуживаю. А сегодня было приятно еще раз напомнить людям, кто я", — говорит звезда «Реал Мадрида».

Ожидается, что отличная форма Кейна и Беллингема будет иметь решающее значение для сборной Англии на следующих стадиях турнира. Благодаря не только атакующему потенциалу, но и устойчивости в центре поля, команда остается одним из главных претендентов на чемпионство.