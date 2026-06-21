Президент Бразилии пошутил над травмированным Неймаром: футболист на удаленке

·49·Спорт
Президент Бразилии пошутил над травмированным Неймаром: футболист на удаленке

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва прокомментировал ситуацию вокруг нападающего национальной сборной Неймара, назвав его первым в истории футбола игроком на «удаленке». Глава государства пошутил над состоянием звездного футболиста, который из-за травмы вынужден наблюдать за чемпионатом мира 2026 года с трибун. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Во время своего выступления в городе Белу-Оризонти президент пообщался с юным болельщиком. Когда мальчик назвал Неймара лучшим футболистом нынешней «Селесао», Лула да Силва обратил внимание на физическое состояние 34-летнего нападающего и его отсутствие на поле. По информации издания Глобо, президент вспомнил популярную шутку из социальных сетей.

«Вчера я прочитал в интернете одну интересную вещь: Неймар стал первым в мире футболистом, получившим вызов в сборную на 'хоме оффике' (удаленную работу). Похоже, в ближайшее время нам придется собирать сборную из 11 Пеле с помощью искусственного интеллекта», — со смехом произнес лидер Бразилии.

Травма и процесс восстановления

Неймар, который сейчас защищает цвета клуба «Сантос», пропустил первые матчи чемпионата мира из-за повреждения мышц голени второй степени. В настоящее время он проходит восстановительные тренировки в штате Нью-Джерси отдельно от основной группы. Медицинский штаб Бразилии делает всё возможное, чтобы вернуть его в строй к решающей стадии турнира.

Для справки: сборная Бразилии на этом мундиале в Северной Америке стремится завоевать свой шестой чемпионский титул. И хотя Неймар считается ключевым лидером команды, его частые травмы становятся поводом для различных дискуссий среди болельщиков и руководства.

Прошлое Лулы да Силвы, связанное с футболистами

Это не первое резкое или шутливое высказывание президента в адрес бразильских звезд. Еще в 2006 году Лула да Силва выражал сомнения в физической форме легендарного Роналдо (Зубастика). Тогда в беседе с тренером Карлосом Альберто Парейрой он спрашивал о слухах, что Роналдо «располнел».

Тот инцидент перерос в крупный конфликт, и Роналдо резко ответил президенту, напомнив о слухах о его пристрастии к алкоголю. В текущей ситуации официальной реакции Неймара на шутку президента пока не последовало.

Результаты сборной Бразилии на следующих этапах во многом зависят от возвращения Неймара в строй и его спортивной формы. Болельщики же ждут, когда «удаленка» закончится и нападающий быстрее вернется на зеленый газон.

НеймарБразилияЧемпионат мираЛула да СилваФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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