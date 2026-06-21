Абдукодир Хусанов обогнал Мбаппе и Сон Хын Мина

Защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов занял второе место в рейтинге самых быстрых футболистов по итогам первого тура группового этапа чемпионата мира. Согласно официальной статистике ФИФА, узбекистанский футболист развил на поле скорость 36,5 км/ч.

С этим результатом Хусанов сравнялся с нападающим сборной Норвегии Эрлингом Холандом. Холанд также показал скорость 36,5 км/ч в матче первого тура.

Первое место в рейтинге принадлежит футболисту сборной Австралии Джордану Босу. Он развил скорость 36,7 км/ч, опередив Хусанова и Холанда на 0,2 км/ч.

Показатель Абдукодира Хусанова оказался выше, чем у ряда известных футболистов. Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе показал скорость 35,1 км/ч, а южнокорейский футболист Сон Хын Мин — 35,2 км/ч.

Таким образом, защитник Узбекистана был отмечен как один из самых быстрых футболистов, вышедших на поле в первом туре чемпионата мира.