Николас Джексон решил остаться в «Челси»: Хаби Алонсо проверит его в деле

·3·Спорт
Николас Джексон решил остаться в «Челси»: Хаби Алонсо проверит его в деле

Сенегальский нападающий Николас Джексон решил не покидать стан «Челси» в летнее трансферное окно и намерен проявить себя под руководством нового главного тренера Хаби Алонсо. Футболист, проведший прошлый сезон в аренде в немецкой Бундеслиге, вернулся в лондонский клуб и заявил о своем желании бороться за место в основном составе. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

В прошлом сезоне Джексон выступал в аренде за «Баварию» и внес свой вклад в завоевание чемпионского титула мюнхенским клубом. Хотя зачастую он рассматривался как запасной вариант после Гарри Кейна, своими действиями на поле он смог привлечь внимание специалистов. По информации издания Football Insider, сейчас футболист сосредоточен на своем будущем на «Стэмфорд Бридж».

Хаби Алонсо и новые возможности

Новый главный тренер «Челси» Хаби Алонсо планирует дать шанс всем футболистам, включая вернувшихся из аренды. Испанский специалист лично оценит состояние каждого игрока на предсезонных сборах, после чего примет окончательное решение. Ожидается, что для Николаса Джексона это станет отличной возможностью укрепить свои позиции в лондонском клубе.

В контракте с «Баварией» был предусмотрен пункт о праве выкупа футболиста за 70 миллионов фунтов стерлингов. Однако немецкий гранд решил не пользоваться этим правом. Эта ситуация открыла путь 25-летнему нападающему к возвращению в Англию, чтобы снова испытать удачу в Премьер-лиге.

Интерес других клубов

Несмотря на желание Джексона остаться в «Челси», спрос на него остается высоким. Если Хаби Алонсо не увидит его частью своего проекта, у нападающего будет ряд вариантов. В частности, гиганты итальянской Серии А — «Ювентус» и «Наполи» — внимательно следят за ситуацией с трансфером футболиста.

Кроме того, интерес к сенегальскому форварду проявляет английский «Ньюкасл Юнайтед». По имеющимся данным, представители футболиста изучили различные варианты по всей Европе, однако окончательное решение будет принято после встречи с Хаби Алонсо. В настоящее время Джексон выступает в составе сборной Сенегала на чемпионате мира и сосредоточен на успехах на международной арене.

ЧелсиНиколас ДжексонХаби АлонсоТрансферыФутбол
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Алексис Мак Аллистер: Такого футболиста, как Лионель Месси, больше не родитсяАлексис Мак Аллистер: Такого футболиста, как Лионель Месси, больше не родитсяСегодня, 01:57Ламин Ямаль забил дебютный гол на чемпионате мира: Испания разгромила Саудовскую АравиюЛамин Ямаль забил дебютный гол на чемпионате мира: Испания разгромила Саудовскую АравиюСегодня, 01:31Майкл Оуэн защитил Криштиану Роналду от критики: он еще скажет свое словоМайкл Оуэн защитил Криштиану Роналду от критики: он еще скажет свое словоСегодня, 01:30Уэйн Руни восхищен игрой Ламина Ямаля: «Его действия заставляют меня улыбаться»Уэйн Руни восхищен игрой Ламина Ямаля: «Его действия заставляют меня улыбаться»Сегодня, 01:16Де ла Фуэнте о крупной победе и дальнейших планахДе ла Фуэнте о крупной победе и дальнейших планахСегодня, 01:08«Барселона» ищет нападающего: Беньямин Шешко и Хулиан Альварес в поле зрения каталонцев«Барселона» ищет нападающего: Беньямин Шешко и Хулиан Альварес в поле зрения каталонцевСегодня, 00:59
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Главный тренер Колумбии дал заявление перед матчем против Узбекистана
Главный тренер Колумбии дал заявление перед матчем против Узбекистана