Николас Джексон решил остаться в «Челси»: Хаби Алонсо проверит его в деле

Сенегальский нападающий Николас Джексон решил не покидать стан «Челси» в летнее трансферное окно и намерен проявить себя под руководством нового главного тренера Хаби Алонсо. Футболист, проведший прошлый сезон в аренде в немецкой Бундеслиге, вернулся в лондонский клуб и заявил о своем желании бороться за место в основном составе. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

В прошлом сезоне Джексон выступал в аренде за «Баварию» и внес свой вклад в завоевание чемпионского титула мюнхенским клубом. Хотя зачастую он рассматривался как запасной вариант после Гарри Кейна, своими действиями на поле он смог привлечь внимание специалистов. По информации издания Football Insider, сейчас футболист сосредоточен на своем будущем на «Стэмфорд Бридж».

Хаби Алонсо и новые возможности

Новый главный тренер «Челси» Хаби Алонсо планирует дать шанс всем футболистам, включая вернувшихся из аренды. Испанский специалист лично оценит состояние каждого игрока на предсезонных сборах, после чего примет окончательное решение. Ожидается, что для Николаса Джексона это станет отличной возможностью укрепить свои позиции в лондонском клубе.

В контракте с «Баварией» был предусмотрен пункт о праве выкупа футболиста за 70 миллионов фунтов стерлингов. Однако немецкий гранд решил не пользоваться этим правом. Эта ситуация открыла путь 25-летнему нападающему к возвращению в Англию, чтобы снова испытать удачу в Премьер-лиге.

Интерес других клубов

Несмотря на желание Джексона остаться в «Челси», спрос на него остается высоким. Если Хаби Алонсо не увидит его частью своего проекта, у нападающего будет ряд вариантов. В частности, гиганты итальянской Серии А — «Ювентус» и «Наполи» — внимательно следят за ситуацией с трансфером футболиста.

Кроме того, интерес к сенегальскому форварду проявляет английский «Ньюкасл Юнайтед». По имеющимся данным, представители футболиста изучили различные варианты по всей Европе, однако окончательное решение будет принято после встречи с Хаби Алонсо. В настоящее время Джексон выступает в составе сборной Сенегала на чемпионате мира и сосредоточен на успехах на международной арене.