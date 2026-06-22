Очередная сенсация от Кабо-Верде: Уругвай потерял очки в Майами

Матч между сборными Уругвая и Кабо-Верде во 2-м туре группового этапа чемпионата мира завершился неожиданным результатом. В напряженной борьбе на знаменитом стадионе «Хард Рок» в Майами была зафиксирована боевая ничья со счетом 2:2. Благодаря этому результату островитяне продолжают свое сенсационное шествие по турниру.

Драма первого тайма и камбэк Уругвая

Сначала игра пошла не по плану южноамериканцев. Сборная Уругвая, пытавшаяся контролировать мяч, на 21-й минуте пропустила неожиданную атаку. Полузащитник Кабо-Верде Кевин Ленини точным ударом открыл счет, выведя номинальных гостей вперед.

Однако опытные уругвайцы смогли в корне изменить ситуацию в конце первого тайма:

На 44-й минуте Максимилиано Араухо воспользовался свободным пространством в обороне соперника и восстановил равновесие.

На 45+6-й минуте в добавленное судьей время Агустин Каноббио забил гол, обеспечив Уругваю уход на перерыв в статусе победителя.

Характер островитян и финальный аккорд

Во втором тайме Уругвай старался удержать преимущество, но футболисты Кабо-Верде не пожелали сдаваться. Замены, проведенные тренером островитян, быстро принесли плоды. Элио Варела, вышедший на замену на 58-й минуте, всего через три минуты, на 61-й, поразил ворота Уругвая и установил окончательный счет встречи — 2:2.

По итогам двух туров сборная Кабо-Верде продолжает свою беспроигрышную серию на ЧМ-2026, становясь настоящим сюрпризом турнира. В последнем решающем туре группового этапа Кабо-Верде встретится с Саудовской Аравией, а Уругвай ждет крайне тяжелое испытание в матче против Испании.

ЧМ-2026. Протокол 2-го тура

Уругвай — Кабо-Верде 2:2

Голы: Ленини 21 (0:1), Араухо 44 (1:1), Каноббио 45+6 (2:1), Варела 61 (2:2).

Уругвай: Муслера, Гильермо Варела, Себастьян Касерес, Матиас Оливера, Хуан Санабрия, Родриго Бентанкур, Мануэль Угарте (70 Де ла Крус), Агустин Каноббио, Федерико Вальверде, Максимилиано Араухо (81 Брайан Родригес), Федерико Виньяс (70 Дарвин Нуньес).

Кабо-Верде: Возинья, Стивен Морейра, Роберто Лопес, Диней Боржес, Сидни Кабрал, Кевин Ленини (70 Ларос Дуарте), Райан Мендеш, Телму Арканжу (46 Дерой Дуарте), Жамиру Монтейру (80 Янник Семеду), Гарри Родригес (58 Элио Варела), Жилсон Беншимол (58 Нуну Да Кошта).