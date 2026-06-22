Президент ТФФ: Мы не будем менять Монтеллу на первого встречного

Сборная Турции уступила Парагваю со счетом 0:1 во втором туре группового этапа чемпионата мира 2026 года, досрочно потеряв шансы на выход в плей-офф. На фоне усилившейся критики в адрес главного тренера Винченцо Монтеллы после этого неожиданного провала, президент Турецкой футбольной федерации Ибрагим Хаджиосманоглу открыто поддержал итальянского специалиста.

Стабильность — залог успеха

Глава федерации в интервью телеканалу A Spor подчеркнул, что атмосфера в национальной команде отличается от клубной, и менять тренера в спешке нельзя. По его мнению, неудачи многих команд происходят именно из-за отсутствия системной стабильности.

"Мы поддерживаем нашего тренера. Это не клуб. Именно отсутствие стабильности в клубах часто приводит к неудачам. В последние два дня в прессе упоминаются имена разных тренеров, но мы не будем менять человека, с которым идем одним путем, на тех, кого встретим по дороге", — заявил Ибрагим Хаджиосманоглу.

Из неудач будут сделаны позитивные выводы

Хаджиосманоглу отметил, что фактор удачи в футболе также играет важную роль, и было бы неправильно лишать тренера доверия только из-за неиспользованных моментов или простых ошибок. Несмотря на поражение, он не скрыл своей веры в будущее команды.

"Тренера можно критиковать с тактической точки зрения, но не за то, что мяч пролетел мимо штанги. В любой негативной ситуации есть позитивный момент, поэтому мы не остановимся и будем двигаться вперед", — заключил глава Турецкой футбольной федерации.