Андрей Федоров рассказал, как можно остановить Португалию

Известный узбекистанский футболист и тренер Андрей Федоров поделился своими мыслями об участии нашей национальной сборной в ЧМ-2026 и предстоящем важном матче против Португалии.

В беседе с российскими журналистами специалист отметил, что каждый футболист в составе Португалии может представлять серьезную опасность. По его мнению, контроля над одним или двумя звездами в составе соперника будет недостаточно.

«Нужно опасаться каждого игрока. Это будет совершенно другая игра и другой спор. Каждый их представитель может принять неожиданное решение. Португалию не зря называют „бразильцами Европы“», — сказал Федоров.

Действительно, состав Португалии состоит из высококлассных футболистов, выступающих в ведущих клубах Европы. Команда обладает способностью оказывать давление на соперника с помощью коротких передач, индивидуального мастерства и стремительных атак.

Несмотря на это, Федоров не исключил возможности Узбекистана набрать очки в этой встрече. Для этого «Белые волки» должны сохранить дисциплинированный футбол, показанный в матче против Колумбии, и, прежде всего, не пропустить гол в начале встречи.

«У меня есть ощущение, что если Узбекистан будет действовать так же организованно, как в игре с Колумбией, и не пропустит гол в начале матча, то появится шанс заработать очки», — отметил специалист.

Федоров подчеркнул, что в футболе имена команд или их сила на бумаге не всегда определяют конечный результат. В день матча некоторые футболисты могут быть не в ожидаемой форме или кто-то может чувствовать себя плохо.

Кроме того, большое значение имеют погода, состояние поля, время начала игры и психологическая подготовленность футболистов в этот конкретный день.

«Мы говорим об очень сильной команде. Но в день игры кто-то может быть не в форме или плохо себя чувствовать. Все решится на поле. Нельзя отрицать и такие факторы, как погода и состояние газона», — добавил Федоров.

В ходе беседы его также спросили о шансах Узбекистана выйти из группы. Согласно новому формату, некоторые команды, занявшие третье место, также могут получить путевку в плей-офф. Федоров считает, что эта задача выполнима.

Однако ничья Португалии с Демократической Республикой Конго в первом туре осложнила ситуацию для Узбекистана. Теперь португальцы будут испытывать еще большую потребность в победе во втором туре.

«Конечно, выход из группы — это реальная задача. Но ничья Португалии с ДР Конго немного усложнила нашу работу. Теперь Узбекистан ждут два очень тяжелых матча впереди», — сказал он.

По мнению специалиста, теперь национальной сборной будет недостаточно одного лишь красивого и привлекательного для болельщиков футбола. Для мыслей о следующем этапе требуются конкретные результаты и очки.

В такой ситуации важную роль играет мастерство главного тренера Фабио Каннаваро. Огромное значение имеет психологическая подготовка футболистов к игре против такого гиганта, как Португалия, выбор правильной тактики и внесение необходимых коррективов по ходу матча.

«Здесь на первый план выходит мастерство главного тренера. Как он вдохновит футболистов и какой футбол выберет против такой сильной команды — в этом будет главный вопрос. Сейчас трудно что-то прогнозировать», — отметил Федоров.

Тем не менее, исторический дебютный матч против Колумбии вселил в специалиста надежду. Хотя Узбекистан уступил со счетом 1:3, команда продемонстрировала смелый и активный футбол, особенно во втором тайме.

Федоров заявил, что верит в возможность «Белых волков» выйти в следующий этап и готов поддерживать команду в любое время.

«Глядя на матч с Колумбией, я вижу, что у нас есть шансы. По крайней мере, я на это надеюсь. Будут ли они играть в 5:00 утра или в 3:00 ночи, я хочу, чтобы Узбекистан вышел в следующий этап, и ради этого готов даже не спать», — сказал Андрей Федоров.

Теперь все внимание приковано к игре с Португалией. Соперник может быть фаворитом, но на чемпионате мира любой результат определяется в течение 90 минут на поле.