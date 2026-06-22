Килиан Мбаппе назвал Лионеля Месси и Криштиану Роналду лучшими футболистами мира

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе в преддверии чемпионата мира 2026 года ответил на вопросы о своих личных достижениях и величайших футболистах современности. Нападающий «Реал Мадрида» заявил, что пока не ставит себя в один ряд с Лионелем Месси и Криштиану Роналду, признав их ярчайшими звездами в мире футбола. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

На пресс-конференции Мбаппе обошел стороной вопросы журналистов о личных рекордах и гонке бомбардиров турнира. По его словам, в настоящее время основное внимание сосредоточено не на индивидуальных результатах, а на успешном выступлении сборной Франции. По информации издания Marca, нападающий предпочел проявить уважение к легендарным звездам, вместо того чтобы позиционировать себя как часть футбольной элиты.

Личные рекорды и планы на будущее

«Месси и Криштиану — лучшие футболисты, это неоспоримый факт. Я же просто стараюсь помочь своей команде завоевать очередной титул чемпиона мира. Все остальное — лишь тема для дискуссий журналистов», — подчеркнул Килиан Мбаппе. Также он затронул тему соперничества с Эрлингом Холандом, отметив, что сейчас думает только о ближайших соперниках.

Французская звезда также прояснила ситуацию относительно предположений о своей долгой карьере. Он не верит, что сможет играть на высоком уровне до 40 лет, как его кумиры. По мнению Мбаппе, в более старшем возрасте ему не позволят остаться в команде, поэтому он предпочитает жить сегодняшним днем, а не строить долгосрочные планы.

Говоря о возможности стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира, Мбаппе высоко оценил способность Лионеля Месси постоянно забивать голы. «Лео забивает всегда, а я отстаю от него. Конечно, к нему можно приблизиться за счет голов, но для меня самое главное — привезти кубок домой», — говорит футболист.

Современный футбол и тактика

В ходе беседы Мбаппе также остановился на тактических изменениях в современном футболе. По его мнению, побеждающие команды всегда задают новые тенденции. Он отметил, что сначала все изучали стиль, основанный на контроле мяча, как у «Барселоны», затем опыт «Реал Мадрида», а теперь изучают агрессивный прессинг, как у «ПСЖ».

Тем не менее, нападающий заметил, что футбол на международной арене коренным образом отличается от клубного уровня. Он добавил, что на уровне национальных сборных тактические подходы иные, и для победы в таких турнирах, как чемпионат мира, нельзя полагаться только на клубный стиль.