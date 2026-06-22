Килиан Мбаппе назвал Лионеля Месси и Криштиану Роналду лучшими футболистами мира

·80·Спорт
Килиан Мбаппе назвал Лионеля Месси и Криштиану Роналду лучшими футболистами мира

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе в преддверии чемпионата мира 2026 года ответил на вопросы о своих личных достижениях и величайших футболистах современности. Нападающий «Реал Мадрида» заявил, что пока не ставит себя в один ряд с Лионелем Месси и Криштиану Роналду, признав их ярчайшими звездами в мире футбола. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

На пресс-конференции Мбаппе обошел стороной вопросы журналистов о личных рекордах и гонке бомбардиров турнира. По его словам, в настоящее время основное внимание сосредоточено не на индивидуальных результатах, а на успешном выступлении сборной Франции. По информации издания Marca, нападающий предпочел проявить уважение к легендарным звездам, вместо того чтобы позиционировать себя как часть футбольной элиты.

Личные рекорды и планы на будущее

«Месси и Криштиану — лучшие футболисты, это неоспоримый факт. Я же просто стараюсь помочь своей команде завоевать очередной титул чемпиона мира. Все остальное — лишь тема для дискуссий журналистов», — подчеркнул Килиан Мбаппе. Также он затронул тему соперничества с Эрлингом Холандом, отметив, что сейчас думает только о ближайших соперниках.

Французская звезда также прояснила ситуацию относительно предположений о своей долгой карьере. Он не верит, что сможет играть на высоком уровне до 40 лет, как его кумиры. По мнению Мбаппе, в более старшем возрасте ему не позволят остаться в команде, поэтому он предпочитает жить сегодняшним днем, а не строить долгосрочные планы.

Говоря о возможности стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира, Мбаппе высоко оценил способность Лионеля Месси постоянно забивать голы. «Лео забивает всегда, а я отстаю от него. Конечно, к нему можно приблизиться за счет голов, но для меня самое главное — привезти кубок домой», — говорит футболист.

Современный футбол и тактика

В ходе беседы Мбаппе также остановился на тактических изменениях в современном футболе. По его мнению, побеждающие команды всегда задают новые тенденции. Он отметил, что сначала все изучали стиль, основанный на контроле мяча, как у «Барселоны», затем опыт «Реал Мадрида», а теперь изучают агрессивный прессинг, как у «ПСЖ».

Тем не менее, нападающий заметил, что футбол на международной арене коренным образом отличается от клубного уровня. Он добавил, что на уровне национальных сборных тактические подходы иные, и для победы в таких турнирах, как чемпионат мира, нельзя полагаться только на клубный стиль.

Килиан МбаппеЛионель МессиКриштиану РоналдуЧемпионат мираРеал Мадрид
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

ЧМ-2026. Уругвай — Кабо-Верде 2:2 (смотрите голы)ЧМ-2026. Уругвай — Кабо-Верде 2:2 (смотрите голы)Сегодня, 13:43Джанлука Манчини: «Когда я смотрю чемпионат мира, у меня портится настроение»Джанлука Манчини: «Когда я смотрю чемпионат мира, у меня портится настроение»Сегодня, 13:36Букайо Сака и ЧМ-2026: Джон Барнс назвал главную проблему звезды «Арсенала»Букайо Сака и ЧМ-2026: Джон Барнс назвал главную проблему звезды «Арсенала»Сегодня, 13:32Сборная Аргентины сплотилась вокруг Лионеля Месси: Скалони пресек ложные слухиСборная Аргентины сплотилась вокруг Лионеля Месси: Скалони пресек ложные слухиСегодня, 13:16Испания — Саудовская Аравия 4:0 (смотрите голы)Испания — Саудовская Аравия 4:0 (смотрите голы)Сегодня, 12:51Два исторических рекорда Файзуллаева и «шутка» бывшего одноклубникаДва исторических рекорда Файзуллаева и «шутка» бывшего одноклубникаСегодня, 12:41
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Главный тренер Колумбии дал заявление перед матчем против Узбекистана
Главный тренер Колумбии дал заявление перед матчем против Узбекистана