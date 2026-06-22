ЧМ-2026. Уругвай — Кабо-Верде 2:2 (смотрите голы)

·3·Спорт
ЧМ-2026. Уругвай — Кабо-Верде 2:2 (смотрите голы)

Матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 между сборными Уругвая и Кабо-Верде завершился ничьей со счетом 2:2.

Счет в игре открыл полузащитник Кабо-Верде Кевин Ленини на 21-й минуте.

В конце первого тайма уругвайцы переломили ход встречи: Максимилиано Араухо восстановил равновесие на 44-й минуте, а затем Аугустин Каноббио на 45+6-й минуте вывел свою команду вперед.

Однако Кабо-Верде не сдались. Во втором тайме вышедший на замену Элио Варела забил гол на 61-й минуте, установив окончательный счет — 2:2.

ЧМ-2026. 2-й тур

Уругвай — Кабо-Верде 2:2

Голы: Ленини 21' (0:1), Араухо 44' (1:1), Каноббио 45+6' (2:1), Варела 61' (2:2)

УругвайКабо-ВердеМаксимилиано АраухоАгустин КаноббиоЭлио Варела
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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