ЧМ-2026. Уругвай — Кабо-Верде 2:2 (смотрите голы)

Матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 между сборными Уругвая и Кабо-Верде завершился ничьей со счетом 2:2.

Счет в игре открыл полузащитник Кабо-Верде Кевин Ленини на 21-й минуте.

В конце первого тайма уругвайцы переломили ход встречи: Максимилиано Араухо восстановил равновесие на 44-й минуте, а затем Аугустин Каноббио на 45+6-й минуте вывел свою команду вперед.

Однако Кабо-Верде не сдались. Во втором тайме вышедший на замену Элио Варела забил гол на 61-й минуте, установив окончательный счет — 2:2.

ЧМ-2026. 2-й тур

Уругвай — Кабо-Верде 2:2

Голы: Ленини 21' (0:1), Араухо 44' (1:1), Каноббио 45+6' (2:1), Варела 61' (2:2)