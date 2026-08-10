Китай завоевал абсолютное лидерство на рынке гуманоидных роботов

Согласно новому аналитическому отчёту финансового холдинга Morgan Stanley, в 2026 году китайские производители обеспечивают почти 97% мировых поставок гуманоидных роботов. Этот показатель демонстрирует огромный разрыв с другими странами: конкуренты пока занимают лишь небольшую долю рынка. Такое превосходство объясняется не только темпами производства, но и развитостью всей промышленной экосистемы. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно данным, годом ранее, в 2025 году, китайские компании обеспечили почти 90% из 13 000–16 000 поставленных гуманоидных роботов. При этом выяснилось, что большинство производителей из США, Японии и других стран всё ещё находятся на этапе испытаний прототипов. Лидеры китайского рынка уже наладили серийное производство в масштабах, о которых другие зарубежные конкуренты пока даже не мечтали.

Масштабы отрасли и ведущие компании

Среди китайских производителей особенно выделяются компании Жиюан и Unitree. В частности, только Жиюан в 2025 году поставила почти 5100 устройств, заняв почти 2/5 мирового объёма. Для сравнения, известные американские компании Figure, Tesla и Агилитй смогли поставить лишь по несколько сотен роботов каждая.

По оценке Morgan Stanley, крупнейший производитель в Китае отправил заказчикам примерно в 36 раз больше машин, чем американские компании из сопоставимой группы. Такие огромные масштабы не ограничиваются одной лишь сборкой конечного продукта. Более половины из 100 ключевых мировых поставщиков редукторов, сервомеханизмов и датчиков зрения расположены именно в Китае.

Финансирование и практическое применение

Производство компонентов внутри страны позволяет местным предприятиям быстрее получать комплектующие и значительно снижать стоимость сборки. Одновременно китайские компании активно привлекают капитал. К началу 2026 года на Китай приходилась почти половина мирового венчурного финансирования в сфере гуманоидной робототехники. Компания Unitree успешно прошла процедуру листинга на Шанхайской фондовой бирже, а государство определило это направление как приоритетную отрасль.

Внутри страны также начинаются первые практические применения. В частности, автопроизводитель BYD планирует использовать гуманоидных роботов в своих автосалонах. Тем не менее объёмы поставок не напрямую свидетельствуют о зрелости технологии: многие китайские роботы лучше демонстрируют ходьбу, танцы и заранее подготовленные движения, чем стабильно выполняют полезную работу. Однако масштаб производства даёт существенные преимущества в сборе эксплуатационных данных, более быстром снижении себестоимости и укреплении связей с поставщиками. США, в свою очередь, сохраняют сильные позиции в разработке искусственного интеллекта для управления роботами.