Магазин приложений Аптоиде официально вернулся в Google Play в США

·49·Технологии
Магазин приложений Аптоиде официально вернулся в Google Play в США

В США конкурентные альтернативные магазины приложений для операционной системы Android официально начали возвращаться на платформу Google Play, и португальская компания Аптоиде стала первым дистрибьютором, воспользовавшимся этой возможностью. Это важное изменение произошло после смягчения строгих ограничений, направленных на улучшение конкурентной среды. Об этом Techcrunch.ком сообщает .

Как сообщает иксбт.ком, в понедельник Аптоиде вернула свой магазин приложений, специализирующийся на играх, в Google Play после более чем десятилетнего перерыва. Теперь пользователи в США могут напрямую установить альтернативный рынок приложений для Android из официального магазина Google, что стало важным шагом для появления на рынке новых конкурентов.

Исторический поворот в конкурентной среде

Независимый магазин приложений Аптоиде — одна из крупнейших платформ для Android за пределами Google Play. Он обслуживает около 25 миллионов активных пользователей в месяц и включает более 40 тысяч приложений. Хотя США до сих пор были крупнейшим рынком для Аптоиде, магазин можно было установить на устройства только через загрузку извне (сиделоадинг), что существенно ограничивало его возможности.

Изменению этой ситуации способствовали судебные решения и антимонопольные разбирательства. В частности, важную роль сыграло решение окружного судьи США Джеймса Донато по делу между Эпик Гамес и Google. Согласно этому решению, Google не должна препятствовать установке сторонних приложений за пределами магазина Плай.

Запуск программы Плай Каталог Аккесс Програм

С 22 июня текущего года Google начала предоставлять сторонним магазинам приложений доступ к своему каталогу через программу Плай Каталог Аккесс Програм. Это позволяет конкурентам сохранять независимость своих магазинов и одновременно использовать инфраструктуру Google Play, включая каталог приложений, которые можно предлагать пользователям.

Напомним, в 2020 году компания Эпик Гамес подала иск против Google из-за антиконкурентных злоупотреблений в экосистеме приложений Android. В 2023 году жюри вынесло решение в пользу Эпик, а Google проиграла апелляцию. После этого компания объявила о снижении комиссий в магазине Плай и упрощении установки альтернативных магазинов для пользователей.

AptoideGoogle PlayAndroidEpic GamesТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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