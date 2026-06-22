Первые голы Месси и Ямаля на ЧМ: разница всего 14 дней

Ламин Ямаль забил свой первый гол на чемпионате мира в возрасте 18 лет и 343 дней.

Лионелю Месси было 18 лет и 357 дней, когда он впервые забил на мундиале. Таким образом, Ямаль улучшил показатель аргентинской звезды на 14 дней.

Эти цифры показывают, что Ламин Ямаль забил свой дебютный гол на ЧМ чуть раньше, чем Месси.