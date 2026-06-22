Гарри Реднапп раскритиковал трансферную политику «Тоттенхэма»

Лондонский «Тоттенхэм» оказался в центре резкой критики из-за ошибок на трансферном рынке в последние годы и снижения уровня состава до среднего. Бывший главный тренер команды Гарри Реднапп, анализируя неудачи клуба за последние два года, обвинил руководство в бессмысленном разбазаривании средств. По его мнению, многие дорогостоящие футболисты, приглашенные в команду, не смогли оправдать свою стоимость. Об этом сообщает Goal.com .

В интервью изданию Goal.com Реднапп подчеркнул, что в составе «Тоттенхэма» необходимы серьезные изменения. По словам специалиста, многие игроки, за которых клуб выложил 50, 60 и даже 70 миллионов фунтов стерлингов, на деле оказались исполнителями «среднего» уровня. Это привело к тому, что команда занимала 17-е места в Премьер-лиге Англии и боролась за выживание в лиге.

Роберто Де Дзерби и новые надежды

Несмотря на тяжелую ситуацию, Гарри Реднапп верит, что под руководством нового главного тренера Роберто Де Дзерби «Тоттенхэм» сможет вернуться на высокие позиции. Итальянский специалист, принявший команду в конце марта, за короткое время смог пробудить в футболистах уверенность в себе и дух побед. Реднапп прогнозирует, что в следующем сезоне лондонский клуб имеет шанс вернуться в «большую шестерку» (топ-сикс).

«Я не знаю нового тренера лично, но его стиль работы мне импонирует. Он не терпит хаоса последних двух лет. Роберто заставляет футболистов работать на максимуме и прощается с теми, кто не соответствует требованиям», — добавил Реднапп. По его мнению, важнейшей задачей для «Тоттенхэма» является коренное реформирование селекции.

Стоит отметить, что после неудачных переговоров с такими тренерами, как Томас Франк и Игор Тудор в прошлых сезонах, именно Роберто Де Дзерби взял на себя роль спасителя. Теперь руководство клуба планирует значительно обновить состав в летнее трансферное окно, пригласив игроков, запрошенных тренером. Средства от продаж будут направлены на повышение стандартов команды.

Календарь нового сезона уже известен: «Тоттенхэм» проведет свой первый матч в гостях против «Брентфорда». Болельщики и эксперты с большим интересом ждут, в какой форме предстанет команда под руководством Роберто Де Дзерби к этой игре. Если трансферная политика будет выстроена правильно, лондонский клуб снова может стать претендентом на путевку в Лигу чемпионов.