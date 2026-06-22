Барбоза: Узбекистан сильнее ДР Конго, Португалию ждет очень сложный матч

Перед матчем между национальными сборными Португалии и Узбекистана в рамках чемпионата мира известный португальский футбольный агент Паулу Барбоза поделился своим мнением. По сообщению издания «Спорт-Экспресс», эксперт с сомнением оценивает шансы своей сборной в предстоящем поединке и высоко оценивает потенциал представителей Узбекистана.

Узбекистан — более сильная команда, чем ДР Конго

Паулу Барбоза не скрыл, что наблюдал за игрой сборной Узбекистана против Колумбии в первом туре и остался под положительным впечатлением. Несмотря на поражение в том матче, Узбекистан привлек внимание многих международных специалистов своим содержательным футболом.

«Если судить по игре Португалии против ДР Конго, я не уверен в победе нашей команды. Я смотрел матч Узбекистана с Колумбией. По моему мнению, Узбекистан — более сильная команда, чем ДР Конго. О Колумбии и говорить не стоит. Португалию ждет очень сложный матч», — заявил португальский агент.

Португалии необходимо внести изменения в состав и атаку

Сборная Португалии в своем первом матче на мундиале неожиданно сыграла вничью 1:1 с ДР Конго, потеряв очки. Барбоза остановился на действиях ведущих игроков своей сборной, в частности Бернарду Силвы и Витиньи, отметив, что некоторые футболисты состава сейчас находятся не в оптимальной спортивной форме.

По мнению агента, если сборная Португалии хочет добиться успеха, ей следует обратить внимание на следующие аспекты:

Пересмотреть состав команды;

Незамедлительно изменить стиль игры в линии нападения.

Напомним, что матч Португалия — Узбекистан, который может существенно изменить ситуацию в группе К, состоится 23 июня. Болельщики ожидают от обеих команд ожесточенной борьбы только за победу.