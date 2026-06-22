Кто будет комментировать матч Узбекистан — Португалия

Осталось совсем мало времени до начала крайне важного поединка между национальными сборными Узбекистана и Португалии в рамках группового этапа чемпионата мира. Стало известно, какие комментаторы будут сопровождать эту историческую игру для футбольных болельщиков. Комментатор Мурод Ризаев в своем Telegram-канале объявил имена коллег, которые будут работать на этом матче.

Комментарий Мирзахакима Тухтамирзаева на телеканале «Sport»

Захватывающее противостояние сборных Португалии и Узбекистана будет транслироваться в прямом эфире 23 июня в 21:50 на телеканале «Sport». Этот центральный матч для миллионов болельщиков будет комментировать известный и опытный комментатор Мирзахаким Тухтамирзаев.

Хайрулла Хамидов и Даврон Файзиев будут работать непосредственно со стадиона

Кроме того, телеканалы «Futbol TV» и «Zo‘r TV» также организуют специальную трансляцию этого матча для любителей узбекского футбола. В эфире этих каналов поединок будут комментировать известные комментаторы Хайрулла Хамидов и Даврон Файзиев в прямом эфире прямо со стадиона в США.

Для обеих команд пути назад нет

Напомним, что сборная Узбекистана в первом туре группового этапа чемпионата мира уступила Колумбии со счетом 1:3. Португалия же в матче против ДР Конго неожиданно довольствовалась ничьей 1:1. Учитывая ситуацию в группе, следующее столкновение имеет огромное значение и определит дальнейшую судьбу команд в турнире.