Ламин Ямаль: «Для меня командная победа важнее личных достижений»

·44·Спорт
Ламин Ямаль: «Для меня командная победа важнее личных достижений»

Ламин Ямаль заявил, что считает командный результат более важным, чем индивидуальные показатели на турнире. По его мнению, забить много голов в течение чемпионата может быть хорошим результатом для футболиста, но этого недостаточно, если команда не заберет трофей.

«Вы можете забить 16 голов за турнир, но проиграть в полуфинале и покинуть соревнования. Я не хочу такого сценария. Я хочу побеждать», — сказал Ламин Ямаль.

Таким образом, футболист подчеркнул, что его главной целью является победа в турнире, а не личная статистика.

Ламин ЯмальПолуфиналТурнирПобедаФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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