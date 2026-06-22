Ламин Ямаль: «Для меня командная победа важнее личных достижений»

Ламин Ямаль заявил, что считает командный результат более важным, чем индивидуальные показатели на турнире. По его мнению, забить много голов в течение чемпионата может быть хорошим результатом для футболиста, но этого недостаточно, если команда не заберет трофей.

«Вы можете забить 16 голов за турнир, но проиграть в полуфинале и покинуть соревнования. Я не хочу такого сценария. Я хочу побеждать», — сказал Ламин Ямаль.

Таким образом, футболист подчеркнул, что его главной целью является победа в турнире, а не личная статистика.