ЛГ представила телевизор OLED В6 толщиной менее сантиметра

·50·Технологии
ЛГ представила телевизор OLED В6 толщиной менее сантиметра

На презентации в Лондоне компания ЛГ представила своё новейшее флагманское устройство — премиальный телевизор Сигнатуре OLED В6. Как сообщает издание иксбт.ком, эта новинка привлекает внимание дизайном, который практически полностью сливается со стеной, а её толщина сопоставима с толщиной карандаша, создавая в интерьере эффект «телевизора-обоев». Об этом Иксбт.ком сообщает .

Главным техническим достижением устройства считается возможность беспроводной передачи изображения. ЛГ Сигнатуре OLED В6 стал первым в мире телевизором, получившим сертификат ТÜВ Рхеинланд Труе Вирелесс Лосслесс Висион. Это позволяет передавать на телевизор 4К-видео в реальном времени с частотой до 165 Hz без потери качества и заметных задержек.

Технические возможности и процессор нового поколения

Основной корпус инновационного телевизора плотно прилегает к стене, а все внешние устройства подключаются через специальную приставку Зеро Коннект Бокс. По данным источника, этот внешний модуль на 35 процентов компактнее устройств предыдущего поколения, что позволяет пользователям отказаться от лишних кабелей.

В телевизоре установлен новый процессор Алфа 11 4К Ген3, оснащённый блоком нейронной сети. По словам производителя, производительность нового чипа в 5,6 раза выше, чем у предшественника. Графическая часть также была усилена на 70 процентов, что обеспечивает более качественную обработку динамичных сцен и точную передачу деталей изображения.

Дисплей и антибликовое покрытие

Новый ОЛЭД-дисплей получил не только высокое качество изображения, но и современный защитный слой. Экран покрыт специальным антибликовым покрытием, которое примерно в два раза снижает отражение света.

Эта технология позволяет сохранять насыщенные цвета и глубокий чёрный цвет даже при высоком уровне освещения в помещении. Это выводит домашний просмотр фильмов на новый уровень.

LGТелевизорТехнологииOLED4K
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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