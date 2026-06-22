Рустам Ашурматов: «В матче против Португалии выложимся на 1000%»

·37·Спорт
Рустам Ашурматов: «В матче против Португалии выложимся на 1000%»

Защитник сборной Узбекистана Рустам Ашурматов поделился своими мыслями после исторического матча против Колумбии в первом туре группового этапа ЧМ-2026.

«Белые волки» уступили Колумбии со счетом 1:3 в своем дебютном матче на мундиале. Несмотря на то, что результат оказался не таким, как ожидалось, наша национальная команда провела первую в своей истории игру на чемпионате мира и забила первый гол на этом турнире.

Ашурматов отметил, что выход Узбекистана на чемпионат мира и возможность выступить на этой огромной сцене является источником неописуемой гордости для каждого футболиста.

«То, что мы вышли на чемпионат мира — большая гордость. Это совершенно иные ощущения. А то, что мы забили гол уже в первой игре, принесло нам дополнительное счастье и радость. Это трудно полностью выразить словами», — сказал защитник.

По его мнению, в матче против Колумбии у Узбекистана была возможность побороться за победу, однако в некоторых ситуациях удача была не на стороне сборной.

«В этой игре мы могли победить, но немного не хватило удачи. Теперь в следующих матчах будем выходить на поле только за победой», — добавил футболист.

Теперь Узбекистан ждет еще более серьезное испытание — матч против сборной Португалии. Рустам Ашурматов сообщил, что команда постепенно восстановилась после игры с Колумбией и начала подготовку к следующему сопернику.

По его словам, футболисты улучшают свое состояние как в тактическом, так и в физическом плане.

«Мы восстанавливались день за днем. С сегодняшнего дня начали подготовку к матчу с Португалией. Улучшаем тактику и физику. Реализуем все наши возможности на поле. Будем стараться не на сто, а на тысячу процентов», — сказал Ашурматов.

Матч против Португалии имеет для защитника особое символическое значение, так как в детстве он был одним из тех футболистов, кто встречался с Криштиану Роналду в Ташкенте.

Рустам Ашурматов: «В матче против Португалии выложимся на 1000%»

Когда португальская звезда посетила Ташкент в 2009 году, Ашурматову было 13 лет. Тогда юные футболисты играли в мяч с Роналду и фотографировались на память.

«Его приезд в Ташкент был для нас неожиданным событием. Он играл с нами в футбол и фотографировался. Тогда даже представить было невозможно, что однажды мы выйдем против Роналду на чемпионате мира. Это история», — сказал он.

Спустя годы тот самый юный футболист готовится выйти на поле мундиаля в качестве соперника Роналду. Однако Ашурматов подчеркнул, что Узбекистан готовится бороться не только против португальской звезды, но и против всей команды Португалии.

«В предстоящем матче мы будем сражаться не только с Роналду, но и со всей национальной сборной Португалии», — отметил защитник.

Ашурматов также заметил, что с момента той детской встречи в его жизни многое изменилось. Футболисты повзрослели, накопили опыт в международных турнирах и теперь добрались до чемпионата мира, за которым наблюдает весь народ Узбекистана.

«Прежде всего, изменились наш возраст и опыт. Мы приняли участие в нескольких международных турнирах и матчах. Сейчас мы на чемпионате мира, весь наш народ смотрит на нас. Внутри нас сохранился тот ребенок, но на поле мы будем бороться против него», — сказал футболист.

По мнению защитника, выход против звездных футболистов не стоит воспринимать как экстраординарную ситуацию. Каждая команда, вышедшая на чемпионат мира, должна быть готова бороться с сильнейшими соперниками.

«Мы мечтали об участии в чемпионате мира. Теперь нам нужно играть против любых звезд, и мы к этому готовы», — подчеркнул Ашурматов.

Матч между Узбекистаном и Португалией станет очередным историческим испытанием для нашей сборной. «Белые волки» постараются порадовать болельщиков, действуя на поле дисциплинированно, смело и с максимальной самоотдачей.

Рустам АшурматовУзбекистанПортугалияКолумбияКриштиану Роналду
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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