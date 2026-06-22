«Тоттенхэму» порекомендовали нового нападающего на замену Гарри Кейну

·0·Спорт
«Тоттенхэму» порекомендовали нового нападающего на замену Гарри Кейну

Лондонский «Тоттенхэм» всё ещё испытывает трудности с восполнением пробела, возникшего после ухода легендарного нападающего Гарри Кейна. Бывший полузащитник команды Даррен Андертон предложил руководству клуба неожиданный, но перспективный вариант для решения этой проблемы. По его мнению, форвард «Брентфорда» Игор Тьяго может стать идеальным кандидатом для «Тоттенхэма». Об этом сообщает Goal.com.

В интервью изданию Standard Sport Андертон признал, что найти футболиста уровня Гарри Кейна практически невозможно. Однако он подчеркнул, что клубу следует быть готовым к риску на трансферном рынке. По словам экс-футболиста, бразилец Игор Тьяго благодаря своей физической форме и техническим способностям отлично впишется в новую систему под руководством Роберто Де Дзерби.

Игор Тьяго смог проявить себя в английской Премьер-лиге в прошлом сезоне. Он забил 22 гола за «Брентфорд», уступив в гонке бомбардиров только Эрлингу Холанду. Нападающий, перешедший в лондонский клуб из «Клуб Брюгге» в 2024 году, несмотря на травмы, за короткое время стал одним из самых опасных форвардов лиги.

Проблемы в линии атаки и конкуренция

Андертон также высказал своё мнение о нападающих, которые сейчас выступают за «Тоттенхэм» — Ришарлисоне и Доминике Соланке. По его мнению, хотя Ришарлисон и является неудобным соперником для защитников, он не является стабильным бомбардиром. Что касается Соланке, специалист настроен более оптимистично, но также сомневается, что тот сможет достичь уровня Кейна.

«Нам нужна настоящая машина для забивания голов. Ришарлисон может много бегать по полю и отвлекать защитников, но он не тот бомбардир, который выведет команду в топ-4. Что касается Соланке, он хороший футболист, но не заменит Гарри Кейна. Поэтому покупка такого игрока, как Игор Тьяго, была бы логичным решением», — говорит Даррен Андертон.

В настоящее время «Тоттенхэм» под руководством Роберто Де Дзерби проводит серьезные реформы. В состав команды уже были привлечены такие защитники, как Ян Пол ван Хекке и Энди Робертсон. Теперь основное внимание сосредоточено на усилении линии атаки. Андертон уверен, что если клуб осуществит трансфер Игора Тьяго, Де Дзерби сможет вернуть команду в Лигу чемпионов.

Изменения в атаке «Тоттенхэма» интересны и узбекистанским болельщикам, так как команда всегда была сторонницей атакующего футбола. Потенциальный трансфер Игора Тьяго свидетельствует об амбициях команды на следующий сезон.

ТоттенхэмИгор ТьягоБрентфордТрансферыРоберто Де Дзерби
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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