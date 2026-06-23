Лионель Месси оформил дубль в матче Аргентины и Австрии

В групповом этапе чемпионата мира 2026 года Аргентина одержала победу над Австрией со счетом 2:0. Поединок группы «J» прошел на стадионе «Арлингтон» в Далласе. В составе Аргентины Лионель Месси дважды поразил ворота соперника: первый гол был забит на 38-й минуте, второй — на 90+5-й.

По игровой статистике Аргентина во многом превзошла оппонента. Команда нанесла 12 ударов, в то время как Австрия совершила шесть попыток. Количество ударов в створ ворот составило три у Аргентины и один у Австрии.

Аргентина контролировала мяч 54% времени, показатель Австрии составил 46%. По количеству передач представители Южной Америки также были впереди: Аргентина выполнила 538 пасов, Австрия — 440. Точность передач составила 90% и 87% соответственно.

В матче Аргентина нарушила правила 13 раз, Австрия — 12. Обе команды получили по две желтые карточки. Красных карточек не было. Игроки Аргентины дважды оказались в офсайде, у Австрии офсайдов зафиксировано не было.

По угловым ударам преимущество было на стороне Австрии: она подала три угловых против одного у Аргентины. Однако атаки Австрии не завершились голами.

После второго тура Аргентина возглавляет группу, имея шесть очков. Австрия набрала три очка и занимает второе место. Иордания и Алжир пока не набрали ни одного очка.