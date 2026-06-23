ЧМ-2026: Килиан Мбаппе оформил дубль, Франция обыграла Ирак и вышла в плей-офф

В групповом этапе чемпионата мира 2026 года, который принимают США, Канада и Мексика, сборная Франции одержала очередную победу. В матче против сборной Ирака подопечные Дидье Дешана победили со счетом 3:0, досрочно обеспечив себе путевку в плей-офф. Главным героем встречи стал Килиан Мбаппе, который отметился дублем во втором матче подряд, укрепив свои позиции в гонке бомбардиров. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Данный поединок, прошедший на стадионе в Филадельфии, начался с двухчасовой задержкой из-за неблагоприятных погодных условий. Хотя перерыв, вызванный сильным штормом, немного повлиял на темп игры, нападающий «Реал Мадрида» Килиан Мбаппе сумел открыть счет уже в первой части встречи. Он поразил ворота иракцев точным ударом из-за пределов штрафной площади.

По сообщению Goal.com, эти голы еще больше обострили борьбу Мбаппе с Лионелем Месси за награду «Золотая бутса» турнира. Лионель Месси, оформивший дубль в матче против Австрии, на данный момент опережает Мбаппе на один мяч. Кроме того, аргентинская легенда опережает французскую звезду на два гола (18 мячей) по общему количеству забитых мячей в истории чемпионатов мира.

Связка Мбаппе и Дембеле

Второй тайм начался для французов несколько тяжелее, однако ошибка в обороне Ирака решила исход игры. После грубой ошибки при вводе мяча в игру от ворот Усман Дембеле перехватил мяч и доставил его Мбаппе. Нападающий поразил пустые ворота, доведя счет до 2:0.

На 66-й минуте матча Усман Дембеле сумел забить сам. Дембеле реализовал великолепный пас Майкла Олисе, отметив свой дебютный гол на чемпионатах мира. Стоит отметить, что этот гол вновь доказал высокий уровень взаимопонимания в линии атаки Франции.

В течение игры защита Франции почти не испытывала трудностей. Вратарь «Милана» Майк Меньян практически остался без работы на протяжении всего матча. Центральный защитник «Баварии» Дайо Упамекано провел игру уверенно, и лишь один эпизод, когда он пропустил Али Аль-Хамади, выглядел несколько опасно. Однако иракский нападающий не смог воспользоваться этим шансом.

После этой победы сборная Франции решила вопрос о выходе в число 32 сильнейших команд перед последним туром группы. Теперь команда Дидье Дешана может сосредоточить основное внимание на стадии плей-офф. Килиан Мбаппе же продолжит стремиться к обновлению рекордов Лионеля Месси и завоеванию очередного чемпионского титула.