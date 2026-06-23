Франция обыграла Ирак благодаря дублю Мбаппе

·40·Спорт
Франция обыграла Ирак благодаря дублю Мбаппе

Сборная Франции обыграла Ирак со счетом 3:0 во втором туре группы «И» чемпионата мира 2026 года. В матче, прошедшем на стадионе в Филадельфии, Килиан Мбаппе оформил дубль, еще один гол забил Усман Дембеле.

Счет был открыт на 14-й минуте: Мбаппе поразил ворота Ирака, выведя Францию вперед. Во втором тайме на 54-й минуте он забил снова. На 66-й минуте Дембеле забил третий мяч, установив окончательный результат матча.

За игру Франция нанесла 19 ударов по воротам соперника, пять из которых были точными. Ирак нанес четыре удара, но ни один из них не пришелся в створ ворот.

Франция также доминировала во владении мячом, контролируя его 56% времени против 44% у Ирака. Французы совершили 586 передач с точностью 91%. Ирак сделал 420 пасов с точностью 86%.

Франция нарушила правила восемь раз, Ирак — четыре. Один игрок Ирака получил желтую карточку; красных карточек в матче не было. По угловым ударам Франция выиграла 4:2.

После этой победы Франция набрала шесть очков в двух матчах и заняла первое место в группе «И». Норвегия также имеет шесть очков, но занимает вторую строчку из-за разницы мячей. Сенегал и Ирак пока не набрали очков.

ФранцияИракКилиан МбаппеУсман ДембелеЧемпионат мира
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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