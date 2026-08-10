Хулиан Альварес вернулся в Атлетико и прошёл медосмотр

Нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес вернулся в расположение команды после летнего отпуска и приступил к новой предсезонной подготовке. Как сообщает Goal.com .

Как стало известно, вместе с Хулианом Альваресом к тренировкам приступили и другие игроки сборных. В частности, медицинский осмотр прошли Алекс Баэна и Маркос Льоренте, которые находились в отпуске после последних крупных турниров. Перед новым сезоном они прошли специальные стресс-тесты и фитнес-оценку, чтобы восстановить физическую форму.

Изменения в составе и новые игроки

На стадионе «Метрополитано» также активно работают вратарь Хуан Муссо, а также Алехандро Гримальдо, Джулиано Симеоне, Марк Пубиль и Александр Сёрлот. Из-за международных матчей и пауз возвращение футболистов в команду проходит поэтапно. Поэтому на тренировочной базе в Махадаонде каждый игрок занимается по индивидуальной программе, чтобы без риска травм набрать оптимальную спортивную форму.

В то же время клуб продолжает следить за ситуацией на трансферном рынке. В частности, Маттео Руджери не принял участия в тренировках, поскольку близок к переходу в английский клуб «Астон Вилла». Кроме того, Науэль Молина был замечен на клубной базе, однако ожидается, что в ближайшие дни он перейдёт в «Рому».

Ситуация вокруг будущего нападающего

В течение летней паузы не утихали различные трансферные слухи о будущем Хулиана Альвареса. По информации Goal.com, интерес к футболисту проявляют несколько европейских грандов. Отмечается, что игрок хочет перейти в «Барселону», однако руководство «Атлетико» не намерено продавать его своему главному конкуренту.

Представители клуба предпочитают сохранить в Мадриде нападающего — чемпиона мира 2022 года — или готовы рассматривать только предложения от зарубежных клубов, таких как «Арсенал» и «ПСЖ». В любом случае планы команды Диего Симеоне по подготовке к предстоящим матчам продолжают неукоснительно выполняться, а всё внимание сосредоточено на результатах на поле.