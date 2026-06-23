Каннаваро и Шомуродов высказались перед матчем Узбекистана и Португалии

Главный тренер национальной сборной Узбекистана Фабио Каннаваро и капитан команды Элдор Шомуродов приняли участие в официальной пресс-конференции перед матчем группового этапа чемпионата мира против Португалии.

Шомуродов отметил, что в команде нет лишнего давления. Он подчеркнул, что после первой игры Узбекистан успел адаптироваться к атмосфере турнира, и футболисты обрели уверенность.

«У нас нет давления. Поэтому, я думаю, нам будет проще, чем Португалии. Наша команда хорошо сплочена. После первого матча появилась уверенность, дебют уже состоялся. Мы выходим на поле за хорошим результатом против Португалии», — сказал капитан.

Фабио Каннаваро назвал Португалию одной из сильнейших команд на чемпионате мира. Он отметил наличие мощных игроков на флангах, высокий уровень полузащиты и присутствие в составе одного из лучших футболистов в истории спорта.

Тренер признал, что эта встреча не будет легкой. В то же время он отметил, что сборная Узбекистана должна действовать как единое целое и работать на положительный результат до конца матча.

Шомуродов сообщил, что команда не придала большого значения результату Португалии в первом туре. По его мнению, сейчас нужно думать не о раскладах в группе, а именно о предстоящем поединке.

Каннаваро добавил, что стиль игры Португалии был детально проанализирован. Он подчеркнул, что их основная цель — контролировать ход встречи через владение мячом и проявлять активность с первых минут.

«Они постараются быстро переломить ход игры в свою пользу. Мы к этому подготовились. У нас есть свой план и стратегия. Мы стремимся показать свою игру на поле. Соперник очень силен, но мы не боимся», — сказал Каннаваро.

Шомуродов отметил, что в первом тайме против Колумбии некоторые ошибки возникли из-за того, что они не смогли полностью выполнить указания тренера. Он подчеркнул необходимость не повторять эти недочеты в матче с Португалией, больше контролировать мяч и создавать моменты.

Каннаваро также сообщил, что после его прихода в команду основное внимание было уделено улучшению физического состояния игроков. По его словам, некоторые футболисты выступали в разных чемпионатах, у некоторых были определенные проблемы. Несмотря на это, в последнем матче игроки выдержали высокий темп и чувствовали себя хорошо.

Шомуродов сказал, что настроение в команде хорошее. Он отметил, что волнение — это естественно, но это чувство исчезает, как только футболисты выходят на поле.

Каннаваро подчеркнул, что при оценке статистических показателей неправильно делать выводы, опираясь только на физические данные. По его мнению, самое важное — это то, как контролируется мяч, качество передач и минимальное количество потерь.

«Если вы 20 раз теряете мяч в игре, вам придется 20 раз бежать, чтобы вернуть его. Вопрос не в том, чтобы много бегать, а в том, чтобы бегать правильно. Важно знать, где не терять мяч и где его перехватывать», — сказал тренер.

Шомуродов с Аббосбеком Файзуллаевым играет в одном клубе и всегда работает бок о бок на тренировках. Поэтому они хорошо понимают друг друга на поле. Капитан подчеркнул, что главная цель — действовать сплоченно и добиться хорошего результата.