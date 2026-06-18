Fabio Kannavaro uchrashuv tarixiy ahamiyatga ega bo‘lganini ta’kidladi

·119·Sport
Fabio Kannavaro uchrashuv tarixiy ahamiyatga ega bo‘lganini ta’kidladi

FIFA Jahon chempionati doirasida O‘zbekiston terma jamoasi Kolumbiyaga qarshi bahs olib bordi.

Uchrashuvdan so‘ng bosh murabbiy Fabio Kannavaro o‘yin qiziqarli kechganini va jamoa ayniqsa ikkinchi bo‘limda yaxshi harakat qilganini ta’kidladi.

Uning so‘zlariga ko‘ra, tanaffusdan keyin o‘yinni o‘zgartirishga erishilgan va ayniqsa chap qanot orqali xavfli vaziyatlar yaratilgan.

«O‘yin nazoratini o‘z qo‘limizga olishga harakat qildik. Kolumbiya kabi jamoaga qarshi to‘psiz harakat qilish oson emas», — dedi murabbiy.

Fabio Kannavaro O‘zbekistonni butun dunyoga ijobiy namoyon etish maqsadida maydonga tushganliklarini ham qayd etdi.

Uning ta’kidlashicha, jamoa ikkinchi bo‘limda yaxshi o‘yin ko‘rsatgan, ammo afsuski, gol o‘tkazib yuborgan.

«Biz bu stadiondagi ushbu o‘yinni eslab qolamiz. Chunki bu tarixiy o‘yin. Biz Jahon chempionatidamiz. Bugungi o‘yin biz uchun foydali bo‘ldi. Xatolar bo‘ldi va ular ustida ishlaymiz», — dedi Kannavaro.

Uchrashuv O‘zbekiston terma jamoasining 1:3 hisobidagi mag‘lubiyati bilan yakunlandi. Kolumbiya terma jamoasi g‘alabani qo‘lga kiritdi.

K guruhi futbol turnir jadvalida Kolumbiya, Kongo, Portugaliya va O‘zbekiston jamoalari o‘rin olgan.

Fabio CannavaroO'zbekistonKolumbiyaFIFA Jahon Kubogi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kannavaro: Futbolchilarimdan g‘ururlanaman, endi xatolar ustida ishlaymizKannavaro: Futbolchilarimdan g‘ururlanaman, endi xatolar ustida ishlaymizBugun, 05:45Nestor Lorenso O‘zbekiston terma jamoasi haqida yuqori fikr bildirdiNestor Lorenso O‘zbekiston terma jamoasi haqida yuqori fikr bildirdiBugun, 05:37Abbosbek Fayzullayev O‘zbekistonning tarixiy goliga muallif bo‘ldi (Video)Abbosbek Fayzullayev O‘zbekistonning tarixiy goliga muallif bo‘ldi (Video)Bugun, 05:33«K» guruhida 1-tur bahslari yakunlanib, turnir jadvali shakllandi«K» guruhida 1-tur bahslari yakunlanib, turnir jadvali shakllandiBugun, 04:42Roberto Martines ochko yo‘qotilgan bahsdan so‘ng Ronalduni himoya qildiRoberto Martines ochko yo‘qotilgan bahsdan so‘ng Ronalduni himoya qildiBugun, 04:35Luis Dias O‘zbekistonga qarshi bahsda tarixiy rekordni yangiladiLuis Dias O‘zbekistonga qarshi bahsda tarixiy rekordni yangiladiBugun, 04:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi