Abbosbek Fayzullayev mundialning eng tezkor futbolchisi bo‘ldi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi yarim himoyachisi Abbosbek Fayzullayev 2026 yilgi Jahon chempionatining birinchi turida eng yuqori tezlik qayd etgan futbolchi sifatida e’tirof etildi.
SofaScore platformasi ma’lumotiga ko‘ra, 22 yoshli futbolchi uchrashuv davomida soatiga 36 kilometr tezlikka erishgan. Bu natija birinchi turda maydonga tushgan barcha o‘yinchilar orasida eng yuqori ko‘rsatkich bo‘ldi.
Reytingda Fayzullayevdan keyin xorvatiyalik Yosip Stanishich joy olgan. Uning maksimal tezligi soatiga 35,9 kilometrni tashkil etdi. Kot-d'Ivuar vakili Vilfrid Singo esa 35,8 kilometr natija bilan uchinchi o‘rinni egalladi.
Shuningdek, germaniyalik Nataniel Braun va jazoirlik Rafik Belg‘ali 35,7 kilometr, angliyalik Niko O'Rayli esa 35,6 kilometr tezlik qayd etgan.
Abbosbekning ushbu ko‘rsatkichi uning yuqori jismoniy tayyorgarligi, tezkorligi va qanotlarda raqib himoyasiga bosim o‘tkazish qobiliyatini yana bir bor namoyon qildi.
Fayzullayev Jahon chempionatidagi ilk uchrashuvida Kolumbiya darvozasiga gol urib, O‘zbekiston milliy terma jamoasining mundiallar tarixidagi birinchi goliga ham mualliflik qilgan edi.
Tarixiy gol va turnirdagi eng yuqori tezlik — bularning barchasi yosh futbolchining katta sahnada o‘z salohiyatini namoyon etayotganini ko‘rsatmoqda. Uning bunday o‘yini Yevropaning yetakchi klublari e’tiborini yanada kuchaytirishi mumkin.
O‘zbekiston muxlislari esa Fayzullayevdan keyingi uchrashuvlarda ham tezkor, jasoratli va samarali o‘yin kutishmoqda.
…