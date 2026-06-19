Abbosbek Fayzullayev mundialning eng tezkor futbolchisi bo‘ldi

·33·Sport
Abbosbek Fayzullayev mundialning eng tezkor futbolchisi bo‘ldi

O‘zbekiston milliy terma jamoasi yarim himoyachisi Abbosbek Fayzullayev 2026 yilgi Jahon chempionatining birinchi turida eng yuqori tezlik qayd etgan futbolchi sifatida e’tirof etildi.

SofaScore platformasi ma’lumotiga ko‘ra, 22 yoshli futbolchi uchrashuv davomida soatiga 36 kilometr tezlikka erishgan. Bu natija birinchi turda maydonga tushgan barcha o‘yinchilar orasida eng yuqori ko‘rsatkich bo‘ldi.

Reytingda Fayzullayevdan keyin xorvatiyalik Yosip Stanishich joy olgan. Uning maksimal tezligi soatiga 35,9 kilometrni tashkil etdi. Kot-d'Ivuar vakili Vilfrid Singo esa 35,8 kilometr natija bilan uchinchi o‘rinni egalladi.

Shuningdek, germaniyalik Nataniel Braun va jazoirlik Rafik Belg‘ali 35,7 kilometr, angliyalik Niko O'Rayli esa 35,6 kilometr tezlik qayd etgan.

Abbosbekning ushbu ko‘rsatkichi uning yuqori jismoniy tayyorgarligi, tezkorligi va qanotlarda raqib himoyasiga bosim o‘tkazish qobiliyatini yana bir bor namoyon qildi.

Fayzullayev Jahon chempionatidagi ilk uchrashuvida Kolumbiya darvozasiga gol urib, O‘zbekiston milliy terma jamoasining mundiallar tarixidagi birinchi goliga ham mualliflik qilgan edi.

Tarixiy gol va turnirdagi eng yuqori tezlik — bularning barchasi yosh futbolchining katta sahnada o‘z salohiyatini namoyon etayotganini ko‘rsatmoqda. Uning bunday o‘yini Yevropaning yetakchi klublari e’tiborini yanada kuchaytirishi mumkin.

O‘zbekiston muxlislari esa Fayzullayevdan keyingi uchrashuvlarda ham tezkor, jasoratli va samarali o‘yin kutishmoqda.

Abbosbek FayzullayevO'zbekistonSofaScoreXorvatiyaKolumbiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston ishtirokidagi bahs muxlislar tashrifi bo‘yicha rekord o‘rnatdi!O‘zbekiston ishtirokidagi bahs muxlislar tashrifi bo‘yicha rekord o‘rnatdi!Bugun, 22:09Harry Kane shaxsiy rekordlardan koʻra jamoaviy gʻalabani ustun qoʻyishi maʼlum qilindiHarry Kane shaxsiy rekordlardan koʻra jamoaviy gʻalabani ustun qoʻyishi maʼlum qilindiBugun, 21:16Tarixiy transfer: «Bavariya» Olise uchun rekord summa talab qilmoqda!Tarixiy transfer: «Bavariya» Olise uchun rekord summa talab qilmoqda!Bugun, 19:13JCH-2026: Messi, Rezayan va Kornelius ilk turning eng yaxshilari qatorida!JCH-2026: Messi, Rezayan va Kornelius ilk turning eng yaxshilari qatorida!Bugun, 18:04Supertransfer: "Real Madrid" Maykl Olise uchun jiddiy yurish boshlamoqdaSupertransfer: "Real Madrid" Maykl Olise uchun jiddiy yurish boshlamoqdaBugun, 17:58Harry Kane Angliya terma jamoasi va muxlislar oʻrtasidagi oʻzgacha bogʻliqlikni eʼtirof etdiHarry Kane Angliya terma jamoasi va muxlislar oʻrtasidagi oʻzgacha bogʻliqlikni eʼtirof etdiBugun, 17:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi