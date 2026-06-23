Гонка между Килианом Мбаппе и Лионелем Месси: французская звезда высказалась о рекордах

·47·Спорт
Гонка между Килианом Мбаппе и Лионелем Месси: французская звезда высказалась о рекордах

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе поставил точку в разговорах о соперничестве с Лионелем Месси в плане эффективности на чемпионатах мира. Нападающий, забивший дубль в матче против Ирака, довел свой счет голов на турнирах до 16, сравнявшись с легендарным Мирославом Клозе. Об этом сообщает Goal.com, сообщает издание.

В матче, прошедшем в Филадельфии, который был прерван более чем на два часа из-за сильной грозы, Франция одержала победу со счетом 3:0. Этот успех обеспечил подопечным Дидье Дешампа досрочный выход в плей-офф. Наряду с Килианом Мбаппе свой гол сумел отметиться и Усман Дембеле.

Эта встреча стала для Мбаппе юбилейным 100-м матчем в составе сборной Франции. В списке лучших бомбардиров в истории ЧМ он обошел бразильца Роналдо (15 голов) и теперь занимает позиции лишь после Лионеля Месси (18 голов) и рекордсмена Мирослава Клозе. По сообщению ESPN, футболист подчеркивает, что командный успех важнее личных достижений.

О личном соперничестве и рекордах

"Между мной и Месси нет никакой саги или вражды. Лео забивал, забивает и будет забивать в будущем. Я не слежу за тем, что он делает, иначе я создам себе лишнее давление и мне придется работать еще больше. Я сосредоточен только на своей команде", — отметил нападающий «Реал Мадрид» Мбаппе.

По словам французской звезды, рост количества голов — это естественный процесс приближения к вершинам, однако продвижение по турнирной таблице и выход команды в следующий этап остаются для него приоритетными задачами. Сейчас Мбаппе отделяют всего два гола от абсолютного рекорда Месси.

Главный тренер сборной Дидье Дешамп также высоко оценил возможности своего подопечного. По его мнению, Килиан Мбаппе может еще долго играть на высоком уровне и обновить все существующие рекорды. Тренер признал, что уровень таких феноменальных футболистов, как Мбаппе, Месси и Криштиану Роналду, исключителен.

"Рекорды созданы для того, чтобы их обновляли. Килиан преодолел рубеж в 100 матчей и продолжит забивать. Будет ли он играть так же долго, как Месси или Роналду, я не знаю, но пока он на поле, он способен поднять планку рекордов еще выше", — добавил Дешамп.

Эта победа и великолепная спортивная форма Мбаппе вновь доказали, что сборная Франции является одним из главных претендентов на очередной чемпионский титул. Для футбольных болельщиков из Узбекистана наблюдение за этим косвенным соперничеством звезд также вызывает большой интерес, так как Мбаппе каждым своим действием переписывает историю мирового футбола.

Килиан МбаппеЛионель МессиФранцияФутболРекорд
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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