Роберто Мартинес заступился за Криштиану Роналду: «Цифры говорят в его пользу»

·96·Спорт
Роберто Мартинес заступился за Криштиану Роналду: «Цифры говорят в его пользу»

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес перед следующим важным матчем в рамках чемпионата мира прокомментировал критику, возникшую вокруг капитана команды Криштиану Роналду. Специалист защитил место 41-летнего нападающего в основном составе, подчеркнув, что его опыт и физическое состояние по-прежнему крайне важны для команды. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

«Селесао» не удалось начать турнир так, как ожидалось — ничья 1:1 в первом матче против сборной ДР Конго подверглась резкой критике со стороны общественности и СМИ. В частности, в социальных сетях разгорелись споры о том, что Криштиану Роналду негативно влияет на игру команды. Однако Мартинес считает подобные разговоры необоснованными.

По словам главного тренера, Криштиану Роналду проявляет себя как настоящий лидер не только на поле, но и в раздевалке. «Сейчас мы сплочены как никогда. Давление на чемпионате мира — это естественно, это часть игры. Криштиану ведет себя как настоящий капитан, и его опыт может стать примером для молодых игроков», — заявил тренер.

Статистика и физическое состояние

Несмотря на то, что многие делают акцент на возрасте Роналду, Роберто Мартинес подчеркнул, что эмпирические данные и статистические показатели говорят в пользу нападающего. По его словам, Криштиану по-прежнему остается одним из лучших в мире по созданию свободного пространства на поле и отвлечению защитников.

«Он является величайшим примером в плане восстановления и подхода к тренировкам. Цифры полностью подтверждают его необходимость в основном составе. Да, как команда мы немного расстроены после первого матча, но это делает нас только сильнее», — добавил португальский специалист.

Тем не менее, в статистике есть и тревожный момент: хотя Криштиану Роналду забил 5 голов на квалификационном этапе, он не смог поразить ворота соперника в последних 10 матчах на крупных турнирах. Это приводит к росту требований болельщиков по отношению к нему.

Защитник команды Жоау Канселу также прокомментировал ситуацию, отметив, что пришло время исправлять ошибки. По его мнению, команда с исполнителями такого высокого уровня, как Португалия, должна создавать больше голевых моментов. Следующим соперником команды станет Узбекистан, и этот поединок может определить ситуацию в группе.

Напомним, ранее после неверной интерпретации слов полузащитника Жоау Невеша о Роналду распространились слухи о разногласиях внутри команды. Мартинес пресек эти разговоры перед матчем в Техасе.

ПортугалияКриштиану РоналдуРоберто МартинесЧемпионат мираФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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