Фоларин Балогун может вернуться в Премьер-лигу: «Монако» определил цену

·36·Спорт
Фоларин Балогун может вернуться в Премьер-лигу: «Монако» определил цену

Звездный нападающий сборной США Фоларин Балогун может покинуть «Монако» в текущее летнее трансферное окно. На фоне серьезного интереса со стороны английских клубов французский коллектив установил четкий ценник на своего основного форварда. Ожидается, что между английскими клубами развернется серьезная борьба за 24-летнего футболиста, воспитанника академии «Арсенала». Об этом сообщает Goal.com .

По информации издания The Athletic, переговоры между игроком и клубом по новому контракту зашли в тупик. В связи с этим Балогун решил покинуть чемпионат Франции, чтобы открыть новую страницу в своей карьере. Тот факт, что он имеет статус «домашнего» игрока (хомегровн), делает трансфер еще более привлекательным для команд Премьер-лиги.

Стоимость трансфера и претенденты

Руководство «Монако» не намерено отпускать своего нападающего менее чем за 50 миллионов евро. Если эта сделка состоится, клуб княжества получит прибыль в размере почти 20 миллионов евро по сравнению с первоначальными инвестициями. В настоящее время ряд английских грандов уже начали предварительные переговоры с представителями футболиста. Также ситуацию внимательно следят клубы итальянской Серии А.

Балогун сумел проявить себя в чемпионате Франции. После аренды в «Реймсе» нападающий перешел в «Монако» и в общей сложности забил 31 гол в 91 матче. Его техническое мастерство и стабильность на поле привлекают внимание многих скаутов.

Успех на чемпионате мира

Росту трансферной стоимости футболиста также способствовала его яркая игра на чемпионате мира 2026 года. Оформив дубль в матче против сборной Парагвая, Фоларин Балогун стал первым американским футболистом с 1930 года, забившим два мяча в одной игре на мундиале. В составе сборной США он забил 11 голов в 29 матчах.

Сейчас футболист сосредоточен на участии сборной в плей-офф. Его агенты тем временем изучают поступающие предложения. По данным Goal.com, после завершения турнира начнется настоящий «аукцион» за Балогуна, и ожидается, что он перейдет в один из ведущих клубов английской Премьер-лиги.

Этот трансфер интересен и болельщикам из Узбекистана, так как перемещения молодых и талантливых нападающих уровня Балогуна между топ-5 чемпионатами всегда находятся в центре внимания. Велика вероятность, что совсем скоро мы увидим его в сильнейшей лиге мира.

Фоларин БалогунМонакоПремьер-лигаТрансферФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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