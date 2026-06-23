Кевин Де Брюйне обеспокоен неудачами сборной Бельгии

Капитан сборной Бельгии Кевин Де Брюйне серьезно предостерег своих одноклубников после неудачного старта на чемпионате мира 2026 года, который проходит в Северной Америке. «Красные дьяволы» рискуют досрочно покинуть турнир, не сумев одержать победу в первых двух турах группового этапа. То, что команда, считавшаяся одним из фаворитов соревнований, оказалась в такой ситуации, стало неожиданностью для футбольного сообщества. Об этом сообщает Goal.com в своем

материале. Команда под руководством Руди Гарсии заработала всего два очка, сыграв вничью в матчах против Ирана и Египта. Самое печальное, что бельгийцы до сих пор не забили ни одного гола в ворота соперников; единственный мяч в игре с Египтом был забит в собственные ворота защитником Мохамедом Хани. По сообщению Goal.com, Кевин Де Брюйне открыто высказался о внутренней атмосфере в команде и ошибках на поле.

Ошибки и психологическое давление

«Мы допустили слишком много детских ошибок и создали себе излишнее давление», — заявил Де Брюйне в интервью изданию Gazzetta. Он отметил, что, несмотря на большое количество ударов в матче с Ираном, удача не была на стороне команды. В частности, гол Мехди Тареми, отмененный из-за офсайда, спас бельгийцев от поражения.

34-летний плеймейкер, который сейчас защищает цвета «Наполи», признал, что он и Ромелу Лукаку находятся не в своей лучшей физической форме. Однако он верит, что опыт и лидерские качества помогут вывести команду из сложной ситуации. По мнению Кевина, на крупных турнирах настроение меняется быстро, и сейчас пришло время проявить волю.

Последний шанс «золотого поколения»

Связка Кевина Де Брюйне и Ромелу Лукаку, представителей «золотого поколения» бельгийского футбола, на протяжении многих лет была основой команды. Однако последние игры показывают, что этот тандем утратил прежнюю эффективность. На фоне безголевой серии Лукаку болельщики и эксперты говорят о необходимости дать шанс более молодым игрокам, таким как Шарль Де Кетеларе.

Несмотря на это, Кевин Де Брюйне настаивает на том, что нужно отбросить личные отношения и сосредоточить все внимание на командной цели. «Мы не справляемся с задачей, но у нас есть возможность это исправить», — заключил полузащитник. Сборная Бельгии должна показать максимальный результат в последнем групповом матче, чтобы получить путевку в плей-офф.