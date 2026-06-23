Кевин Де Брюйне обеспокоен неудачами сборной Бельгии

·45·Спорт
Кевин Де Брюйне обеспокоен неудачами сборной Бельгии

Капитан сборной Бельгии Кевин Де Брюйне серьезно предостерег своих одноклубников после неудачного старта на чемпионате мира 2026 года, который проходит в Северной Америке. «Красные дьяволы» рискуют досрочно покинуть турнир, не сумев одержать победу в первых двух турах группового этапа. То, что команда, считавшаяся одним из фаворитов соревнований, оказалась в такой ситуации, стало неожиданностью для футбольного сообщества. Об этом сообщает Goal.com в своем

материале. Команда под руководством Руди Гарсии заработала всего два очка, сыграв вничью в матчах против Ирана и Египта. Самое печальное, что бельгийцы до сих пор не забили ни одного гола в ворота соперников; единственный мяч в игре с Египтом был забит в собственные ворота защитником Мохамедом Хани. По сообщению Goal.com, Кевин Де Брюйне открыто высказался о внутренней атмосфере в команде и ошибках на поле.

Ошибки и психологическое давление

«Мы допустили слишком много детских ошибок и создали себе излишнее давление», — заявил Де Брюйне в интервью изданию Gazzetta. Он отметил, что, несмотря на большое количество ударов в матче с Ираном, удача не была на стороне команды. В частности, гол Мехди Тареми, отмененный из-за офсайда, спас бельгийцев от поражения.

34-летний плеймейкер, который сейчас защищает цвета «Наполи», признал, что он и Ромелу Лукаку находятся не в своей лучшей физической форме. Однако он верит, что опыт и лидерские качества помогут вывести команду из сложной ситуации. По мнению Кевина, на крупных турнирах настроение меняется быстро, и сейчас пришло время проявить волю.

Последний шанс «золотого поколения»

Связка Кевина Де Брюйне и Ромелу Лукаку, представителей «золотого поколения» бельгийского футбола, на протяжении многих лет была основой команды. Однако последние игры показывают, что этот тандем утратил прежнюю эффективность. На фоне безголевой серии Лукаку болельщики и эксперты говорят о необходимости дать шанс более молодым игрокам, таким как Шарль Де Кетеларе.

Несмотря на это, Кевин Де Брюйне настаивает на том, что нужно отбросить личные отношения и сосредоточить все внимание на командной цели. «Мы не справляемся с задачей, но у нас есть возможность это исправить», — заключил полузащитник. Сборная Бельгии должна показать максимальный результат в последнем групповом матче, чтобы получить путевку в плей-офф.

БельгияКевин Де БрюйнеРомелу ЛукакуЧемпионат мираФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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