Что сказал Роналду после победы над Узбекистаном

·2·Спорт
Что сказал Роналду после победы над Узбекистаном

Криштиану Роналду поделился своими впечатлениями после матча против сборной Узбекистана в рамках чемпионата мира 2026 года. Португальская звезда высказалась о разгромной победе команды и своем личном рекорде.

Роналду, дважды забивший в ворота соперника в матче, завершившемся со счетом 5:0, подчеркнул, что командный результат важнее личных достижений.

— Я очень счастлив. Однако для меня самое важное — это труд нашей команды и игра, которую мы показали на поле. Мы хорошо поработали и смогли еще больше повысить свой уровень. Конечно, рекорды приносят радость, но моя главная цель — помочь национальной сборной достичь своих целей, — отметил нападающий.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Челси установил цену на Энцо Фернандеса: Реал Мадрид готовится к трансферуЧелси установил цену на Энцо Фернандеса: Реал Мадрид готовится к трансферуСегодня, 00:34Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром Португалии на чемпионатах мираКриштиану Роналду стал лучшим бомбардиром Португалии на чемпионатах мираСегодня, 00:25Криштиану Роналду установил новый рекорд голами в ворота УзбекистанаКриштиану Роналду установил новый рекорд голами в ворота УзбекистанаСегодня, 00:22Оценки футболистов после матча Узбекистана и ПортугалииОценки футболистов после матча Узбекистана и ПортугалииСегодня, 00:08Португалия разгромила Узбекистан с крупным счетомПортугалия разгромила Узбекистан с крупным счетомСегодня, 00:03ЧМ-2026. Узбекистан крупно уступил ПортугалииЧМ-2026. Узбекистан крупно уступил ПортугалииСегодня, 00:02
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана