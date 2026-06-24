Что сказал Роналду после победы над Узбекистаном

Криштиану Роналду поделился своими впечатлениями после матча против сборной Узбекистана в рамках чемпионата мира 2026 года. Португальская звезда высказалась о разгромной победе команды и своем личном рекорде.

Роналду, дважды забивший в ворота соперника в матче, завершившемся со счетом 5:0, подчеркнул, что командный результат важнее личных достижений.

— Я очень счастлив. Однако для меня самое важное — это труд нашей команды и игра, которую мы показали на поле. Мы хорошо поработали и смогли еще больше повысить свой уровень. Конечно, рекорды приносят радость, но моя главная цель — помочь национальной сборной достичь своих целей, — отметил нападающий.