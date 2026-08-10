Автомобили Audi ТТ второго поколения можно купить от 2000 фунтов

Легендарные модели Audi ТТ, сочетающие спортивную внешность и удобство повседневной эксплуатации, теперь можно приобрести по очень доступной цене. По данным иксбт.ком, стоимость компактного и надёжного спортивного купе начинается от 2000 фунтов стерлингов. Об этом Autocar.ко.ук сообщает .

Основное внимание уделено моделям Audi ТТ второго поколения (8Дж), выпускавшимся с 2006 по 2014 год. Несмотря на солидный возраст, автомобиль по-прежнему выглядит современно и привлекательно благодаря выразительным линиям, идеально выверенным поверхностям и мускулистым колёсным аркам.

Комфорт и практичность салона

По сравнению с первым поколением интерьер новой модели был кардинально переработан. Кнопки управления выглядят современнее, а посадка водителя напоминает положение за рулём настоящих спортивных автомобилей. Построенный на платформе Volkswagen Голф, этот автомобиль позволяет водителю чувствовать себя в компактном и комфортном пространстве.

С практической точки зрения Audi ТТ также отлично подходит для повседневной эксплуатации. Объём багажника версии купе составляет 290 литров, а при сложенных задних сиденьях увеличивается до 700 литров. У версии Роадстер задних сидений нет, однако сохраняется багажник объёмом 250 литров.

Динамика и технические возможности

В движении Audi ТТ отличается устойчивостью и характером, свойственным моделям Volkswagen Голф ГТИ. Хотя автомобиль не обладает такой остротой управления, как чистокровные спорткары Porsche 718 Кайман или BMW Z4, версии с системой полного привода Quattro демонстрируют весьма высокий потенциал.

Автомобиль обеспечивает высокий уровень комфорта и в дальних поездках. В салоне тихо, а шумоизоляция выполнена на высоком уровне; жёсткая подвеска при этом не доставляет дискомфорта. Модели с адаптивными амортизаторами Магнетик Риде обеспечивают отличную управляемость в спортивном режиме и мягкий ход в комфортном.

Выбор двигателей и расходы

По словам специалистов, 2,0-литровый бензиновый турбодвигатель ЭА113 считается надёжным, динамичным и экономичным. Он развивает 197 лошадиных сил, а средний расход топлива составляет 40 миль на галлон. Двигатель ВР6 объёмом 3,2 литра отличается более выразительным звуком и характером, однако его обслуживание и эксплуатация обходятся значительно дороже.