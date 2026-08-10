Камчатка массово остается без интернет-связи

Камчатский край в ночь на 12 августа столкнется с масштабными сбоями в работе интернет-сети и на несколько дней останется без доступа к глобальной сети. Как сообщает «Коммерсантъ», ситуация напрямую связана с ремонтными работами на магистральных сетях, соединяющих регион с внешним миром. Жители не смогут пользоваться мобильным интернетом, мессенджерами и социальными сетями. Об этом Иксбт.ком сообщает .

По данным региональных властей, плановые восстановительные работы на подводной волоконно-оптической линии связи у мыса Левашова могут занять до четырех дней даже при благоприятных погодных условиях. В этот период жители не смогут пользоваться не только домашним интернетом, но и сетевыми услугами операторов мобильной связи.

Причины повреждения линии связи и ход ремонта

Как объясняют специалисты, необходимость ремонта возникла из-за разрушения береговой линии. Из-за интенсивного размыва участка, где кабель выходит на берег, риск повреждения линии резко увеличился. Поэтому специалисты «Ростелекома», включая квалифицированных водолазов, незамедлительно приступят к работе.

В рамках ремонта специалистам предстоит установить новый участок кабеля, закопать его глубже под землю и смонтировать две соединительные муфты. Однако соблюдение установленных сроков и скорость завершения всех работ будут напрямую зависеть от погодных условий.

Работа инфраструктуры и альтернативные меры

На период масштабного отключения сети регион временно переведут на спутниковые ресурсы. Это позволит сохранить некоторые виды связи: для жителей продолжат работать обычные голосовые звонки и СМС-сообщения, а телерадиовещание 21 телеканала продолжит работу в полном объеме.

Кроме того, продолжат стабильно работать банки, банкоматы, автозаправочные станции и крупные торговые центры. Безналичная оплата в сетевых магазинах, расчеты наличными в небольших торговых точках и системы оплаты проезда в транспорте не прекратят работу. Многофункциональные центры (МФЦ) и медицинские учреждения также продолжат обслуживать граждан в обычном режиме.