Что Криштиану Роналду сказал после матча против Узбекистана

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился своими впечатлениями после матча против Узбекистана в групповом этапе ЧМ-2026.

Звездный форвард отметил, что доволен уверенностью команды на поле, ее активностью и прогрессом, продемонстрированным в ходе игры.

«Я очень счастлив. Но для меня самое главное — это проделанная нами работа и уверенность, которую мы проявили на поле. Команда действительно хорошо сыграла и заметно выросла», — заявил Роналду в интервью официальному сайту ФИФА.

Португальский футболист подчеркнул, что за каждой трудной ситуацией скрывается новая возможность. Признав, что личные достижения приятны, он отметил, что его основной целью являются интересы национальной сборной.

«За каждой трудностью стоит возможность. Конечно, личные рекорды приятны. Но моя главная цель — помочь национальной команде достичь поставленных перед собой задач», — сказал нападающий.

Криштиану Роналду дважды поразил ворота соперника в матче против Узбекистана. Он оформил дубль, забив голы на 6-й и 39-й минутах встречи.

Благодаря этим голам 41-летний футболист стал лучшим бомбардиром в истории сборной Португалии на чемпионатах мира.

Теперь общее количество голов Роналду на мундиалях достигло 10. Таким образом, португальская звезда зафиксировала еще один исторический результат в своей богатой карьере.

Несмотря на это, Роналду еще раз подчеркнул, что считает результат и прогресс команды более важными, чем личные рекорды.