Фабио Каннаваро: Несмотря на тяжелое поражение, я горжусь своей командой

·59·Спорт
Фабио Каннаваро: Несмотря на тяжелое поражение, я горжусь своей командой

Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро принял участие в пресс-конференции после матча против Португалии во втором туре группового этапа ЧМ-2026.

Итальянский специалист отметил, что заранее знал о том, что первый выход нашей национальной команды на чемпионат мира не будет легким. По его словам, после жеребьевки, когда Узбекистан оказался в одной группе с такими сильными соперниками, как Колумбия и Португалия, стало ясно, что команду ждут сложные испытания.

«Разумеется, естественно, что первый выход на чемпионат мира не будет простым. Увидев Колумбию и Португалию после жеребьевки, мы поняли, что нас ждет очень трудная группа», — сказал Каннаваро.

Главный тренер заявил, что, несмотря на крупное поражение от Португалии, он гордится усилиями своих футболистов.

Каннаваро напомнил, что высказывался о своей команде в положительном ключе и после первого матча против Колумбии, и добавил, что его отношение не изменилось и после игры с Португалией.

«После игры с Колумбией я говорил, что горжусь своей командой. Сегодня я снова ими горжусь. Потому что я видел футболистов на поле: они столкнулись с трудностями, но ни на секунду не сдались», — приводит слова тренера пресс-служба АФУ.

Сборная Португалии обладает высококлассными футболистами на всех позициях и считается одним из главных фаворитов турнира. По мнению Каннаваро, выход на поле против такого соперника — тяжелая задача для любой команды.

Кроме того, Португалия вышла на матч против Узбекистана с высокой мотивацией, так как в первом туре сыграла вничью с ДР Конго.

«Всегда трудно играть против команды, имеющей высококлассных игроков на всех линиях. Без сомнения, они вышли на поле с огромной мотивацией», — отметил итальянский специалист.

Каннаваро оценил ЧМ-2026 как большую школу опыта для сборной Узбекистана. Футболисты играют против сильнейших национальных команд мира, ощущая темп и давление игр уровня мундиаля.

«Как я уже говорил, этот чемпионат мира для нас — опыт», — подчеркнул главный тренер.

Теперь сборная Узбекистана выйдет на поле против Демократической Республики Конго в последнем туре группового этапа.

Фабио Каннаваро рассчитывает, что его подопечные сразятся за первый положительный результат на мундиале и достойно завершат турнир.

Фабио КаннавароУзбекистанПортугалияКолумбияДР Конго
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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