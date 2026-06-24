Колумбия обыграла ДР Конго с минимальным счетом

Сборная Колумбии в группе «К» чемпионата мира 2026 года обыграла Демократическую Республику Конго со счетом 1:0. Единственный гол в матче на 76-й минуте забил Д. М. Мехия.

Колумбия на протяжении всей игры владела заметным преимуществом. Команда нанесла 20 ударов по воротам соперника, девять из которых были точными. Футболисты ДР Конго нанесли восемь ударов, три из которых пришлись в створ.

Колумбия также доминировала во владении мячом, контролируя игру в течение 66% времени, в то время как показатель ДР Конго составил 34%. Колумбия выполнила 506 передач с точностью 88%, а ДР Конго сделала 281 пас с точностью 77%.

Сборная ДР Конго нарушила правила 17 раз, игроки Колумбии совершили 12 фолов. По количеству желтых карточек Колумбия лидирует со счетом 2:1. Красных карточек в матче зафиксировано не было.

Колумбия девять раз оказалась в офсайде, в то время как у ДР Конго таких случаев не было. По количеству угловых ударов Колумбия также оказалась впереди со счетом 5:4.