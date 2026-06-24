Колумбия обыграла ДР Конго с минимальным счетом

·2·Спорт
Колумбия обыграла ДР Конго с минимальным счетом

Сборная Колумбии в группе «К» чемпионата мира 2026 года обыграла Демократическую Республику Конго со счетом 1:0. Единственный гол в матче на 76-й минуте забил Д. М. Мехия.

Колумбия на протяжении всей игры владела заметным преимуществом. Команда нанесла 20 ударов по воротам соперника, девять из которых были точными. Футболисты ДР Конго нанесли восемь ударов, три из которых пришлись в створ.

Колумбия также доминировала во владении мячом, контролируя игру в течение 66% времени, в то время как показатель ДР Конго составил 34%. Колумбия выполнила 506 передач с точностью 88%, а ДР Конго сделала 281 пас с точностью 77%.

Сборная ДР Конго нарушила правила 17 раз, игроки Колумбии совершили 12 фолов. По количеству желтых карточек Колумбия лидирует со счетом 2:1. Красных карточек в матче зафиксировано не было.

Колумбия девять раз оказалась в офсайде, в то время как у ДР Конго таких случаев не было. По количеству угловых ударов Колумбия также оказалась впереди со счетом 5:4.

КолумбияДР КонгоД. М. МехияЧемпионат мираГруппа K
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Сможет ли Лионель Месси сыграть на ЧМ-2030 и перейти в АПЛСможет ли Лионель Месси сыграть на ЧМ-2030 и перейти в АПЛСегодня, 03:37Сборная Англии сыграла вничью с Ганой: подопечные Томаса Тухеля не смогли забить на поле в БостонеСборная Англии сыграла вничью с Ганой: подопечные Томаса Тухеля не смогли забить на поле в БостонеСегодня, 03:11Реал Мадрид не сможет заработать 50 миллионов евро на трансфере Нико ПасаРеал Мадрид не сможет заработать 50 миллионов евро на трансфере Нико ПасаСегодня, 03:10Лионель Месси обновил мировой рекорд: Антонела Роккуццо отреагировала на успех супругаЛионель Месси обновил мировой рекорд: Антонела Роккуццо отреагировала на успех супругаСегодня, 02:31Почему Килиан Мбаппе празднует голы, играя на флейте? Секрет, связанный с КорденомПочему Килиан Мбаппе празднует голы, играя на флейте? Секрет, связанный с КорденомСегодня, 02:31Роберто Мартинес: Очень доволен результатомРоберто Мартинес: Очень доволен результатомСегодня, 02:04
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана