Рио Фердинанд: Роналду снова заставил всех замолчать

·1·Спорт
Рио Фердинанд: Роналду снова заставил всех замолчать

Бывший защитник сборной Англии и клуба «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался об игре Криштиану Роналду в матче против Узбекистана на групповом этапе ЧМ-2026.

Сборная Португалии одержала уверенную победу со счетом 5:0. 41-летний Роналду дважды поразил ворота Узбекистана, став автором дубля.

Фердинанд особо отметил очередную игру высокого уровня своего бывшего одноклубника. По его мнению, Роналду ответил на критику в свой адрес действиями на поле и забитыми голами.

«Он сделал это. Криштиану заставил всех замолчать. Еще один чемпионат мира, еще новые голы Роналду», — написал Рио Фердинанд на своей странице в социальных сетях.

Дубль Роналду сыграл важную роль в крупной победе Португалии. Опытный нападающий, несмотря на возраст, продолжает демонстрировать высокую результативность на чемпионате мира.

По итогам второго тура сборная Португалии занимает второе место в группе, имея в активе четыре очка.

В заключительном туре группового этапа Португалия проведет матч против сборной Колумбии 28 июня.

Сборная Узбекистана в этот же день встретится с Демократической Республикой Конго. В этой игре «Белые волки» поборются за третье место в группе и за первый положительный результат на мундиале.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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