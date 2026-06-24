Джуд Беллингем высказался о возвращении Жозе Моуринью в «Реал Мадрид» и новых трансферах

Полузащитник мадридского «Реал Мадрида» Джуд Беллингем поделился своим мнением о назначении Жозе Моуринью новым главным тренером команды, а также об активности клуба на летнем трансферном рынке. Молодая звезда, который в настоящее время выступает в составе сборной Англии на чемпионате мира 2026 года, положительно оценил изменения в клубе. Об этом сообщает Goal.com .

После безголевой ничьей (0:0) сборной Англии в матче против сборной Ганы, Беллингем в беседе с журналистами затронул тему своего будущего в Мадриде. По информации Goal.com, футболист не скрыл, что крайне рад возвращению специалиста по прозвищу «Особенный» на «Сантьяго Бернабеу».

«Моуринью — специалист высочайшего уровня. Я очень рад его назначению», — отметил 22-летний полузащитник. Согласно имеющимся данным, Жозе Моуринью получил широкие полномочия в вопросах трансферов в мадридском клубе и уже приступил к усилению состава.

Новые трансферы и опытные игроки

В текущее летнее трансферное окно «Реал Мадрид» немного отошел от своего долгосрочного проекта по омоложению, сосредоточившись на привлечении более опытных и состоявшихся звезд. Клуб уже успел заключить ряд громких соглашений.

Марк Кукурелья (защитник);

Бернарду Силва (полузащитник);

Ибраима Конате (защитник).

По словам Беллингэма, новые игроки значительно изменят атмосферу и конкуренцию в раздевалке. «Мы совершили отличные трансферы. Пришло много качественных и опытных игроков. Буду рад работать с ними. Сейчас все мое внимание сосредоточено на сборной Англии, но я слежу за новостями в клубе», — говорит футболист.

Говоря об игре на чемпионате мира, Беллингэм отметил, что, несмотря на признание его «Лучшим игроком матча» в игре с Ганой, было бы справедливо отдать эту награду одному из защитников соперника. Он признал, что не полностью доволен своей игрой и что пробить плотную оборону оппонента было сложно.

Также в ходе беседы он кратко остановился на своем одноклубнике Килиане Мбаппе, охарактеризовав форму французского нападающего на турнире как «отличную». Ожидается, что с приходом Моуринью и усилением новыми звездами «Реал Мадрид» в следующем сезоне станет главным фаворитом не только в Испании, но и в Лиге чемпионов.