Отношения с Неймаром: Бруна Бьянкарди рассказала о своих доходах и независимости

·58·Спорт
Отношения с Неймаром: Бруна Бьянкарди рассказала о своих доходах и независимости

Известная бразильская модель и инфлюенсер Бруна Бьянкарди ответила на критику в адрес своей личной жизни и финансового положения. Бруна, состоящая в отношениях со звездой футбола Неймаром, опровергла мнение тех, кто считает её просто «трофейной женой», подчеркнув, что имеет собственные независимые источники дохода. Об этом сообщает Goal.com сообщает в материале.

Выступая гостьей в подкасте «Элас Куе Джогам», который ведет Карла Фелманас, Бьянкарди открыто рассказала о своей профессиональной деятельности. По данным Goal.com, модель, имеющая более 15 миллионов подписчиков в Instagram, заявила, что сама покрывает все свои расходы и не полагается на богатство Неймара.

Личный бизнес и финансовая ответственность

«Люди думают, что мы не работаем, а просто сидим дома как трофейные жены. Но у меня есть свое дело, своя команда, которой я плачу зарплату. Я сама зарабатываю деньги и сама оплачиваю все свои счета», — говорит Бруна Бьянкарди. По её словам, она не только спутница знаменитого футболиста, но и предприниматель, обеспечивающий занятость нескольких специалистов.

Бруна не ограничивает свою деятельность только постами в социальных сетях. Недавно она запустила на платформе YouTube новый проект под названием «Бру На Козинха». В этом шоу она ведет интересные беседы с известными женщинами во время приготовления блюд. Кроме того, она активно участвует в рекламных кампаниях всемирно известных брендов.

Гармония семьи и давления в спорте

Неймар и Бруна сейчас воспитывают двоих детей — Мави и Мел. Бьянкарди отметила в интервью, что рождение детей было запланированным шагом, и это решение было принято несмотря на плотный рабочий график футболиста. Интересно, что о своей беременности она узнала за день до объявления официального списка сборной Бразилии на чемпионат мира 2026 года.

В настоящее время Неймар полностью восстанавливается после травмы и готовится к возвращению на поле. Бруна же продолжает расширять свою бизнес-империю. Эта пара доказывает, что личный успех и семейные узы могут успешно сочетаться с жесткими требованиями профессионального спорта.

Для футбольных болельщиков такие социальные темы также актуальны. Поскольку личная жизнь таких звезд, как Неймар, всегда находится в центре внимания, высказывания его спутницы вновь подняли вопрос о роли современной женщины в обществе и семье.

НеймарБруна БьянкардиБразилияФутболЗнаменитости
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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