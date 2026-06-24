Тактическая революция Моуринью в «Реале»: где будут играть Мбаппе и Винисиус?

«Особенный» Жозе Моуринью, вернувшийся к руководству мадридского «Реала», уже подготовил свои планы на новый сезон. The Athletic согласно достоверным сообщениям издания, португальский специалист намерен коренным образом изменить тактический облик команды в сезоне 2026/27.

Новая приоритетная система: 4-2-3-1

Моуринью планирует выпускать «королевский клуб» в новом сезоне преимущественно по 4-2-3-1 тактической схеме. Ожидается, что такая расстановка окончательно решит проблему позиционной конкуренции между двумя главными звездами команды:

Килиан Мбаппе — будет действовать в качестве центрального нападающего (чистая «девятка») и находиться в центре атак.

Винисиус Жуниор — вернется на позицию левого вингера, которая является для него самой любимой и комфортной. Это позволит бразильской звезде максимально использовать свою скорость и дриблинг.

В чем отличие от прошлого сезона?

Хотя в прошлом сезоне мадридцы экспериментировали с различными тактическими схемами, чаще всего 4-4-2 они использовали вариации этой системы. В ней Мбаппе и Винисиус играли не на флангах, а формировали прямую связку в линии нападения.

Кратко о тактических изменениях: Прошлый сезон (4-4-2): Мбаппе и Винисиус — партнеры в атаке.

Новый сезон (4-2-3-1): Мбаппе — в центре, Винисиус — на левом фланге.

Главная миссия «Особенного» в Мадриде

Напомним, что Жозе Моуринью был назначен главным тренером «Реал Мадрида» в начале июня этого года. Португальский специалист подписал с клубом долгосрочный контракт, рассчитанный до лета 2029 года .

Поставленная перед ним основная задача предельно ясна — вернуть «Реал» на позицию абсолютного лидера испанского и европейского футбола. Увидим, сколько трофеев принесут Мадриду эти новые тактические ходы Моуринью в предстоящем сезоне!