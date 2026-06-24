Гарри Кейн объяснил причины неудачи в матче с Ганой: капитан Англии оказался в центре критики

·0·Спорт
Гарри Кейн объяснил причины неудачи в матче с Ганой: капитан Англии оказался в центре критики

Капитан сборной Англии Гарри Кейн поделился своими мыслями после безрезультатной ничьи (0:0) с Ганой в рамках группового этапа чемпионата мира. Главный бомбардир команды открыто признал, что в этом поединке был полностью нейтрализован защитниками соперника и не смог воспользоваться золотым шансом забить победный гол. Об этом сообщает Goal.com, сообщает издание.

Крайне плотная оборонительная тактика, выбранная главным тренером сборной Ганы Карлосом Кейрошем, свела на нет атакующий потенциал англичан. После разгромной победы над Хорватией в первом туре со счетом 4:2 болельщики ожидали от «Трех львов» очередной результативной игры. Однако Кейну за весь матч удалось коснуться мяча в штрафной площади соперника всего трижды.

Тактическая ловушка и роль Томаса Парти

По словам Гарри Кейна, полузащитник Ганы Томас Парти был приставлен к нему персонально, что не позволило нападающему свободно перемещаться по полю. По информации Goal.com, капитан Англии был лишен возможности опускаться в центр поля для участия в организации атак.

«Почти весь матч Парти преследовал меня. Я не мог найти свободного пространства, чтобы опуститься глубже, а затем неожиданно ворваться в штрафную. Соперник очень организованно оборонял свою штрафную площадь. Мы совершили много передач, но возможности первым добраться до мяча не было», — объяснил опытный форвард.

На последних минутах встречи у Англии появился отличный шанс вырвать победу. После того как удар Нико О'Райли был заблокирован, мяч отскочил к Кейну, но тот не смог реализовать удобный момент. Нападающий отнесся к этой ситуации профессионально, отметив, что подобные случаи в футболе случаются.

«Я просто ждал, когда представится такая возможность. Как нападающий, иногда ты вынужден поджидать, куда неожиданно отскочит мяч. Мне не удалось точно направить его в ворота, хотя обычно в таких ситуациях я не ошибаюсь. Я давно играю в нападении и прекрасно знаю, что далеко не каждый удар заканчивается голом», — сказал Гарри Кейн.

Хотя эта ничья несколько разочаровала болельщиков, сборная Англии по-прежнему занимает одну из лидирующих позиций в группе. Теперь команда сосредоточит все внимание на решающем матче с Панамой. Победа в этой игре позволит англичанам гарантировать себе первое место в группе L.

АнглияГарри КейнЧемпионат мираГанаФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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