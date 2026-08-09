Ксабиб Нурмагомедов раскрыл свою «секретную тактику» в октагоне

·90·Спорт
Ксабиб Нурмагомедов раскрыл свою «секретную тактику» в октагоне

Член Зала славы UFC, бывший чемпион в лёгком весе Ксабиб Нурмагомедов рассказал о методе, который использовал для психологического воздействия на соперников в октагоне. Как выяснилось, легендарный дагестанский боец во время поединков постоянно разговаривал с оппонентами, оказывая серьёзное давление на их психологическое состояние.

Об этом сообщила аккаунт ФРЭАК ММА в социальной сети Кс (бывший Twitter), сославшись на заявление спортсмена.

«Камеры фиксировали лишь отдельные моменты»

Нурмагомедов отметил, что во время выступлений в октагоне старался контролировать соперников не только физически, но и психологически:

«В октагоне я много разговаривал со своими соперниками. Камеры зафиксировали это лишь несколько раз. Но на самом деле между мной и моими соперниками происходило множество разговоров, и это сильно влияло на их настроение и действия», — говорит Ксабиб Нурмагомедов.

Последний бой «Орла» и исторический рекорд 29-0

Напомним, непобеждённый боец по прозвищу «Орёл» провёл свой последний профессиональный поединок на турнире UFC 254, который состоялся на острове Яс в Абу-Даби (ОАЭ) 2020 йил 24 октябр.

  • Соперник: временный чемпион UFC в лёгком весе, американец Джастин Гетджи;

  • Результат: Ксабиб победил соперника во втором раунде удушающим приёмом (треугольником);

  • Рекорд: эта победа стала 29-й в его карьере (29-0).

После победы в этом бою Нурмагомедов объявил о полном завершении спортивной карьеры.

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Хабиб НурмагомедовUFCДжастин ГейджиАбу-ДабиОАЭ
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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