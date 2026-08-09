Китайские учёные создали самую подробную глобальную геологическую карту Луны

·50·Технологии
Китайские учёные создали самую подробную глобальную геологическую карту Луны

Китайские учёные представили самую точную и подробную глобальную геологическую карту поверхности Луны в масштабе 1:5 000 000. Этот масштабный проект был завершён на основе последних данных, собранных в рамках национальной программы «Чанъэ» и других международных лунных миссий. Как сообщает информационное агентство Ксинхуа, новая карта станет основным источником для создания научно-исследовательской станции на Луне, точного выбора мест посадки и разработки стратегических планов изучения естественного спутника. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Эта уникальная карта размером около 280 × 120 сантиметров включает более 13 тысяч ударных кратеров и 81 гигантский бассейн. Кроме того, на ней подробно классифицированы 14 типов геологических структур и 17 видов горных пород. Специалисты отмечают, что столь масштабная классификация является важным шагом к пониманию внутреннего строения и эволюции Луны.

Новая хронология геологической истории Луны

Одним из важнейших научных результатов проекта стало обновление геологической шкалы времени Луны. Эта система позволяет связывать слои и структуры на поверхности естественного спутника Земли с определёнными периодами его истории. В частности, опираясь на современные данные, учёные уточнили даты начала геологических периодов:

  • начало Эйткенского периода оценивается в 4,33 миллиарда лет назад;
  • Нектарский период начался 4,17 миллиарда лет назад;
  • начало Имбрийского периода было отнесено к периоду 3,92 миллиарда лет назад.
Кроме того, эта карта впервые в истории представляет более подробную глобальную классификацию поздних геологических слоёв Луны. Это позволит научному сообществу лучше понять этапы формирования лунной коры.

Анализ минерального состава и глубоких слоёв

При создании новой карты авторы широко использовали высокоточные карты минерального состава и результаты последних космических миссий. В частности, наблюдения аппаратов «Чанъэ-4» и «Чанъэ-6» позволили выявить наличие габбро-норитовых пород в бассейне Южный полюс — Эйткен, крупнейшей ударной структуре Луны. Эти данные открывают путь к ценным научным выводам о глубинном строении недр Луны и их вещественном составе.

Для карты столь крупного масштаба специалисты разработали совершенно новую систему отображения геологических объектов. Для различных структур были установлены минимальные размеры, позволяющие одновременно сохранять читаемость карты и показывать крупные объекты, имеющие научное значение. По словам китайских исследователей, эта карта станет прочной основой для всех международных и национальных космических программ, направленных на изучение поверхности и недр Луны.

КитайЛунаГеологияНаукаКосмос
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Abror Shuhratov
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