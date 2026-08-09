Маркус Рэшфорд получил неожиданный новый номер в «Манчестер Юнайтед»

После длительной аренды в Испании и непростого периода нападающий Маркус Рэшфорд, вернувшийся в распоряжение клуба, получил неожиданный новый номер в составе «Манчестер Юнайтед». Это решение может стать поворотным моментом в карьере футболиста на «Олд Траффорд» и свидетельствует о его включении в планы команды по подготовке к новому сезону. Об этом Goal.com сообщает .

По сообщениям Иксбт.ком и известного журналиста Фабрицио Романо, английскому нападающему достался 14-й номер. Ранее Рэшфорд выступал под 10-м номером, однако после его ухода этот номер был передан Матеусу Кунье. Шаг руководства клуба свидетельствует о доверии к футболисту и означает, что он останется в команде, если не поступит достойное предложение от одного из топ-клубов Европы.

Успешный сезон в Испании и новый вызов

В прошлом сезоне Рэшфорд на правах аренды выступал за «Барселону», завоевал титул чемпиона Испании и Суперкубок, а также провёл 49 матчей за каталонский клуб, забив 14 голов и отдав столько же результативных передач. Ранее он также играл в аренде за «Астон Виллу». Однако руководство «Барселоны» предпочло подписать других футболистов — Энтони Гордона и Карима Адейеми.

После паузы, связанной с чемпионатом мира, Маркус сосредоточился на возобновлении карьеры на родине. Для футболиста, который из-за разногласий с бывшим тренером Рубеном Аморимом почти два года был отстранён от основной команды, это настоящий вызов и возможность. На данный момент он провёл за «Манчестер Юнайтед» 426 матчей, забил 138 голов и отдал 79 результативных передач.

Планы Майкла Кэррика и сбор в Дублине

В воскресенье Маркус Рэшфорд присоединился к команде под руководством Майкла Кэррика, отправившейся на сбор в Дублин. Нападающий, который выигрывал с клубом Лигу Европы, Кубок Англии и Кубок лиги, намерен вновь почувствовать себя важным игроком команды.

Главный тренер Майкл Кэррик, рассказывая о дальнейших планах команды, заявил: «На следующей неделе в Дублине соберётся весь состав. В течение нескольких дней перед матчем с «Лидсом» в среду здесь также будут Маркус, Кобби Майну и Лисандро Мартинес». Ожидается, что возвращение Рэшфорда усилит конкуренцию в линии атаки команды.