Объявлена символическая сборная 16-го тура Суперлиги: кто вошел в состав?
Стала известна символическая сборная, составленная из лучших футболистов по итогам 16-го тура Суперлиги Узбекистана. В состав вошли 11 игроков из разных клубов чемпионата.
Примечательно, что «Нефтчи», «Навбахор» и «Локомотив» смогли делегировать в символическую сборную больше всего игроков — по два. От остальных пяти клубов был выбран по одному представителю.
В воротах — представитель «Андижана»
Элдор Адхамов был признан лучшим вратарем 16-го тура.
Голкипер «Андижана» занял место в воротах символической сборной и таким образом стал единственным представителем своего клуба в этом составе.
Вратарь:
Элдор Адхамов — «Андиджон»
«Навбахор» доминирует в линии обороны
Два из трех мест в линии обороны символической сборной достались футболистам наманганского клуба «Навбахор».
Гиорги Джгереная и Умар Адхамзода вошли в число лучших защитников тура. Компанию им составил представитель «Пахтакора» Дилшод Саидов.
Защитники:
Дилшод Саидов — «Пакстакор»
Гиорги Джгереная — «Навбахор»
Умар Адхамзода — «Навбахор»
Таким образом, превосходство «Навбахора» в линии обороны оказалось очевидным.
В центре — два футболиста «Нефтчи»
Самая многочисленная линия символической сборной — полузащита, состоящая из четырех футболистов.
В нее вошли Владимир Родич из «Бухоро», Сухроб Нуруллоев из «Локомотива», а также два футболиста «Нефтчи» — Джамшид Искандеров и Алишер Одилов.
Полузащитники:
Владимир Родич — «Буксоро»
Сухроб Нуруллоев — «Локомотив»
Джамшид Искандеров — «Нефтчи»
Алишер Одилов — «Нефтчи»
Особенно примечательно, что из ферганского клуба одновременно были выбраны два футболиста: это свидетельствует о том, что выступление представителей «Нефтчи» в 16-м туре было особо отмечено.
В атаке — бомбардиры трех клубов
В линию атаки символической сборной вошли представители ОКМК, «Локомотива» и «Согдианы».
Нодир Абдураззаков, опытный Темурксо‘джа Абдуксоликов и Люпче Дориев были выбраны лучшими нападающими тура.
Нападающие:
Нодир Абдураззаков — ОКМК
Темурксо‘джа Абдуксоликов — «Локомотив»
Люпче Дориев — «Со‘г‘диёна»
Таким образом, «Локомотив» также представлен в символической сборной двумя футболистами — Сухроб Нуруллоев и Темурксо‘джа Абдуксоликов.
Какие клубы делегировали больше всего представителей?
Распределение представителей клубов в символической сборной 16-го тура выглядит следующим образом:
«Навбахор» — 2 игрока
«Нефтчи» — 2 игрока
«Локомотив» — 2 игрока
«Андиджон» — 1 игрок
«Пакстакор» — 1 игрок
«Буксоро» — 1 игрок
ОКМК — 1 игрок
«Со‘г‘диёна» — 1 игрок
Таким образом, по итогам тура ни одному клубу не удалось добиться абсолютного превосходства. То, что символический состав сформирован из представителей восьми команд, показывает: футболисты, продемонстрировавшие сильную индивидуальную игру в 16-м туре, представляли несколько клубов.
Конкуренция в Суперлиге становится все острее
По мере приближения второй половины сезона каждый тур приобретает все большее значение в борьбе за чемпионство, путевки в еврокубки и позиции в турнирной таблице.
В таких условиях попадание в символическую сборную становится индивидуальным признанием игры футболиста в конкретном туре, а также дает ему дополнительную мотивацию перед следующими матчами.
16-й тур оказался особенно успешным для футболистов «Навбахора», «Нефтчи» и «Локомотива» — все три клуба делегировали в символический состав по два представителя.
Как вы считаете, какой еще футболист должен был войти в символическую сборную 16-го тура?
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