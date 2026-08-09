Объявлена символическая сборная 16-го тура Суперлиги: кто вошел в состав?

Стала известна символическая сборная, составленная из лучших футболистов по итогам 16-го тура Суперлиги Узбекистана. В состав вошли 11 игроков из разных клубов чемпионата.

Примечательно, что «Нефтчи», «Навбахор» и «Локомотив» смогли делегировать в символическую сборную больше всего игроков — по два. От остальных пяти клубов был выбран по одному представителю.

В воротах — представитель «Андижана»

Элдор Адхамов был признан лучшим вратарем 16-го тура.

Голкипер «Андижана» занял место в воротах символической сборной и таким образом стал единственным представителем своего клуба в этом составе.

Вратарь:

Элдор Адхамов — «Андиджон»

«Навбахор» доминирует в линии обороны

Два из трех мест в линии обороны символической сборной достались футболистам наманганского клуба «Навбахор».

Гиорги Джгереная и Умар Адхамзода вошли в число лучших защитников тура. Компанию им составил представитель «Пахтакора» Дилшод Саидов.

Защитники:

Дилшод Саидов — «Пакстакор»

Гиорги Джгереная — «Навбахор»

Умар Адхамзода — «Навбахор»

Таким образом, превосходство «Навбахора» в линии обороны оказалось очевидным.

В центре — два футболиста «Нефтчи»

Самая многочисленная линия символической сборной — полузащита, состоящая из четырех футболистов.

В нее вошли Владимир Родич из «Бухоро», Сухроб Нуруллоев из «Локомотива», а также два футболиста «Нефтчи» — Джамшид Искандеров и Алишер Одилов.

Полузащитники:

Владимир Родич — «Буксоро»

Сухроб Нуруллоев — «Локомотив»

Джамшид Искандеров — «Нефтчи»

Алишер Одилов — «Нефтчи»

Особенно примечательно, что из ферганского клуба одновременно были выбраны два футболиста: это свидетельствует о том, что выступление представителей «Нефтчи» в 16-м туре было особо отмечено.

В атаке — бомбардиры трех клубов

В линию атаки символической сборной вошли представители ОКМК, «Локомотива» и «Согдианы».

Нодир Абдураззаков, опытный Темурксо‘джа Абдуксоликов и Люпче Дориев были выбраны лучшими нападающими тура.

Нападающие:

Нодир Абдураззаков — ОКМК

Темурксо‘джа Абдуксоликов — «Локомотив»

Люпче Дориев — «Со‘г‘диёна»

Таким образом, «Локомотив» также представлен в символической сборной двумя футболистами — Сухроб Нуруллоев и Темурксо‘джа Абдуксоликов.

Какие клубы делегировали больше всего представителей?

Распределение представителей клубов в символической сборной 16-го тура выглядит следующим образом:

«Навбахор» — 2 игрока

«Нефтчи» — 2 игрока

«Локомотив» — 2 игрока

«Андиджон» — 1 игрок

«Пакстакор» — 1 игрок

«Буксоро» — 1 игрок

ОКМК — 1 игрок

«Со‘г‘диёна» — 1 игрок

Таким образом, по итогам тура ни одному клубу не удалось добиться абсолютного превосходства. То, что символический состав сформирован из представителей восьми команд, показывает: футболисты, продемонстрировавшие сильную индивидуальную игру в 16-м туре, представляли несколько клубов.

Конкуренция в Суперлиге становится все острее

По мере приближения второй половины сезона каждый тур приобретает все большее значение в борьбе за чемпионство, путевки в еврокубки и позиции в турнирной таблице.

В таких условиях попадание в символическую сборную становится индивидуальным признанием игры футболиста в конкретном туре, а также дает ему дополнительную мотивацию перед следующими матчами.

16-й тур оказался особенно успешным для футболистов «Навбахора», «Нефтчи» и «Локомотива» — все три клуба делегировали в символический состав по два представителя.

Как вы считаете, какой еще футболист должен был войти в символическую сборную 16-го тура?

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