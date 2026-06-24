Криштиану Роналду установил исторический рекорд на ЧМ: реакция Бруну Фернандеша

·32·Спорт
Криштиану Роналду установил исторический рекорд на ЧМ: реакция Бруну Фернандеша

Сборная Португалии одержала уверенную победу над Узбекистаном со счетом 5:0 в рамках квалификации к ЧМ-2026. Этот матч привлек внимание футбольного мира не только крупным счетом, но и новым рекордом, установленным капитаном команды Криштиану Роналду. После долгого ожидания голов лидер португальцев вновь доказал свое высочайшее мастерство. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Криштиану Роналду, открывший счет уже на 6-й минуте встречи, сумел оформить дубль до перерыва. Благодаря этим голам он стал первым футболистом в истории мужского футбола, забившим на шести разных чемпионатах мира. После безголевой ничьей в предыдущем матче с ДР Конго такая результативность капитана имела крайне важное значение для команды.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш в послематчевом интервью отметил, что голы капитана улучшили психологическое состояние в коллективе. По словам Фернандеша, несмотря на критику, Роналду остается главным оружием команды в атаке. Бруну внес достойный вклад в победу, отметившись голевой передачей в третьем взятии ворот.

Возвращение капитана и новый рекорд

«То, что наш капитан забивает, очень важно для нас. Он наш самый надежный игрок в атаке, и мы все рады его успеху», — подчеркнул Фернандеш. По его мнению, действия Роналду на поле придают товарищам по команде дополнительную уверенность. По сообщению Goal.com, эта победа значительно укрепила положение Португалии в турнирной таблице.

Бруну Фернандеш отметил, что интересы команды стоят выше его личных показателей. Полузащитник, установивший рекорд в прошлом сезоне Премьер-лиги с 21 голевой передачей, готов демонстрировать такую же эффективность и в сборной. Он верит, что его голы еще впереди и он поможет команде в нужный момент.

В матче со сборной Узбекистана Португалия доминировала на протяжении всей игры. В встрече, завершившейся пятью безответными голами, хозяева продемонстрировали свой класс. Этот результат стал важным шагом для Португалии в групповом этапе и заставил замолчать критиков.

В завершение Бруну Фернандеш сказал, что на таких престижных турнирах, как чемпионат мира, ценность каждого гола и ассиста очень высока. Сборная Португалии теперь готовится к следующим играм на высоком эмоциональном подъеме, а Криштиану Роналду продолжает свой легендарный путь, отвечая на критику результатами на поле.

Криштиану РоналдуБруну ФернандешПортугалияЧемпионат мираФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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