Нуну Мендеш раскрыл секрет своего великолепного гола в ворота Узбекистана

·29·Спорт
Нуну Мендеш раскрыл секрет своего великолепного гола в ворота Узбекистана

Защитник сборной Португалии Нуну Мендеш поделился впечатлениями о своем красивом голе, забитом в матче против Узбекистана на групповом этапе чемпионата мира.

На 17-й минуте встречи португальский футболист изменил счет, нанеся прямой удар по воротам со штрафного. Примечательно, что в той ситуации перед мячом стоял и мастер исполнения штрафных Криштиану Роналду, однако удар неожиданно нанес Мендеш.

По словам футболиста, эта комбинация не была случайностью — сборная Португалии специально отрабатывала её на тренировках.

«Мы проработали это на тренировках. Обычно все думают, что штрафной будет исполнять Криштиану. Мы можем использовать этот прием и в будущем. Возможно, удар нанесет не я, а другой игрок, но это снова может сработать», — сказал Мендеш.

Защитник также отметил, что в игре против Узбекистана португальские футболисты сохраняли высокую концентрацию на протяжении всего матча.

«Мы очень довольны. На протяжении всей игры мы были максимально сосредоточены. Теперь нужно хорошо восстановиться и подготовиться к следующему матчу. Наша цель — занять первое место в группе», — добавил он.

Нуну Мендеш также высказался о критике в адрес национальной команды. По его словам, давление и критика являются неотъемлемой частью профессионального футбола.

«Критика — часть футбола. Мы к этому привыкли. В команде все поддерживают друг друга и готовы к любому давлению. Самое главное — показывать игру, которую требует тренер, и оставаться верными своей идее», — добавил защитник сборной Португалии.

Нуну МендешКриштиану РоналдуПортугалияУзбекистан
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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