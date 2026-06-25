Дубль Винисиуса Жуниора разгромил Шотландию: Бразилия возглавила группу

В матче группового этапа чемпионата мира, прошедшем в Майами, сборная Бразилии одержала уверенную победу над Шотландией со счетом 3:0. Этот успех гарантировал представителям «Селесао» первое место в группе C. Звезда «Реал Мадрида» Винисиус Жуниор стал героем встречи благодаря своей великолепной игре и забитым голам. Об этом сообщает Goal.com.

С первых же минут матча бразильцы начали эффективно использовать ошибки соперника. По сообщению издания Goal.com, после ошибки защитника Шотландии Скотта Маккенны Винисиус Жуниор открыл счет уже на 7-й минуте. Он обошел вратаря и отправил мяч в пустые ворота.

Доминирование Винисиуса Жуниора и решение VAR

В первом тайме Винисиус Жуниор снова оставил защиту соперника не у дел. Он отобрал мяч у Джека Хендри и забил гол между ног вратаря, однако система VAR зафиксировала нарушение правил со стороны нападающего, и гол был отменен. Несмотря на это, бразильцы не прекращали давление.

В добавленное к первому тайму время Винисиус Жуниор головой замкнул передачу Бруно Гимарайнша, оформив дубль. Из-за хаоса в обороне сборная Шотландии была вынуждена уйти на перерыв, проигрывая в два мяча.

Второй тайм и итоговый результат

Во втором тайме Бразилия также сохранила преимущество. На 60-й минуте Матеус Кунья забил третий гол, фактически поставив точку в матче. В этом эпизоде Бруно Гимарайнш вновь выделился своим креативом, организовав голевую атаку команды.

Сборная Шотландии имела несколько шансов сократить счет в конце игры. В частности, Алиссон с трудом отразил удар головой Скотта Мактоминея. Однако эти попытки не смогли спасти Шотландию от крупного поражения.

Это поражение резко снизило шансы сборной Шотландии на выход в следующий раунд. Бразилия же вышла в плей-офф в качестве лидера группы. Винисиус Жуниор мог оформить хет-трик, но не реализовал несколько удобных моментов.