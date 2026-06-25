Мексика вышла в плей-офф с 9 очками, ЮАР обыграла Южную Корею

Продолжаются матчи 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года. В группе «A» прошли финальные игры, по итогам которых определились обладатели путевок в плей-офф.

Сборная Мексики уверенно обыграла Чехию, добившись стопроцентного результата в группе. Одержав три победы в трех матчах и не пропустив ни одного гола, мексиканцы вышли в следующий раунд с первого места.

Мексика взломала оборону соперника во втором тайме. На 55-й минуте счет открыл Чавес, а спустя шесть минут Киньес закрепил преимущество. Фидальго на компенсированном времени забил третий гол, поставив точку в матче.

ЧМ-2026. Группа «A», 3-й тур

Чехия — Мексика — 0:3

Голы: Чавес, 55; Киньес, 61; Фидальго, 90+4.

Чехия: Ковар, Голеш, Гранач, Крейчи, Соуфал, Садилек, Черв, Доудера, Шульц, Вишински, Хложек.

Мексика: Ранхель, Санчес, Рейес, Монтес, Чавес, Мора, Альварес, Ромо, Альварадо, Мартинес, Киньес.

Предупреждение: Альварес, 64.

Южно-Африканская Республика в решающем матче с минимальным счетом обыграла Южную Корею. Таким образом, ЮАР отобрала второе место у азиатского соперника и обеспечила себе выход в плей-офф.

Судьбу встречи решил единственный гол, забитый во втором тайме. На 63-й минуте Масеко поразил ворота Южной Кореи, принеся ЮАР важную победу и второе место в группе.

ЮАР — Южная Корея — 1:0

Гол: Масеко, 63.

ЮАР: Уильямс, Мудау, Окон, Мбокази, Модиба, Мбата, Ситоле, Масеко, Мофокенг, Апполис, Макгопа.

Южная Корея: Сон Гю, Г. Ли, Мин Джай, Х. Ли, Соль, Пэк, Ин Бом, Т. Ли, Кан Ин, Хи Чан, Хён Гю.

Предупреждения: Модиба, 73; Чо, 79.

Итоговое положение в группе «A»:

Мексика — 9 очков, 3 победы, разница мячей 6:0 ЮАР — 4 очка, 1 победа, 1 ничья, 1 поражение, 2:3 Южная Корея — 3 очка, 1 победа, 2 поражения, 2:3 Чехия — 1 очко, 1 ничья, 2 поражения, 2:6

Таким образом, Мексика и ЮАР вышли в стадию плей-офф. Для Южной Кореи и Чехии участие в чемпионате мира завершилось на групповом этапе.